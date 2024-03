6 Colman Domingo – Rustin

Colman Domingo si è assicurato una nomination come miglior attore agli Oscar 2024 grazie al suo lavoro in Rustin. Il film biografico di Netflix è incentrato sulla figura di Bayard Rustin, l’attivista gay per i diritti civili che contribuì a orchestrare la Marcia su Washington del 1963. L’attenzione per il film è stata grande fin dal suo debutto al Telluride Film Festival, e le lodi per l’interpretazione di Domingo, in particolare, sono cresciute da allora. Quando poi il film è stato distribuito sulla piattaforma l’opinione positiva riguardo l’interpretazione di Domingo è andata crescendo.

Purtroppo però quest’anno dovrà vedersela con dei veri giganti per cui le sue possibilità di vittoria sono davvero minime. Per Colman Domingo si tratta della prima nomination agli Oscar della sua carriera. Ci era già andato vicino in passato, come nel caso di Ma Rainey’s Black Bottom, ma il suo lavoro di supporto non era stato premiato. Di nuovo sotto la guida del regista George C. Wolfe questa volta con un ruolo da protagonista, Domingo ha ottenuto il suo riconoscimento.