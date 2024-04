Cattivissimo Me 4: la Illumination ha presentato il sequel

Gru, il supercriminale in convalescenza diventato papà coccoloso e adorabile, è tornato in azione per Cattivissimo Me 4. La Universal ha presentato in anteprima una nuova sequenza del quarto capitolo del franchise principale in occasione del CinemaCon.

Il video presentava un aspirante cattivo (Joey King) e una nuova aggiunta alla famiglia Gru – Gru Jr., che ha una forte somiglianza con il suo omonimo dal naso a becco – mentre tentavano una rapina in stile Mission: Impossible di un castello pesantemente fortificato. L’unico problema è che gli assistenti di Gru, i Minion, hanno portato l’attrezzatura sbagliata. Invece della sua attrezzatura e dei suoi gadget, è armato solo di una borsa per pannolini. Ciò significa che Gru deve affrontare laser, guardie e un feroce tasso del miele con solo crema per dermatite da pannolino, biberon e un ciuccio per proteggerlo. Non aiuta il fatto che Gru Jr. continui a strisciare in giro, innescando ina vvertitamente trappole esplosive.

E a giudicare dalle fragorose risate e dagli applausi che hanno accolto il filmato, il pubblico dei proprietari di cinema chiaramente non vede l’ora che ritornino i Minions, quelle tenerissime creature giallo evidenziatore che hanno reso i loro film un successo enorme presso il pubblico dei più piccoli. Dopotutto, la serie è responsabile di un forte aumento delle vendite di popcorn, che è il modo in cui gli espositori ottengono la maggior parte dei loro profitti. Il fondatore della Illumination Chris Meledandri ha promesso che il film sarà “gioioso, sorprendente e pieno di personaggi che amiamo”.

Si prevede che Cattivissimo Me 4 sarà uno dei più grandi successi dell’estate. Il film vede Gru (doppiato ancora una volta da Steve Carell), sua moglie e collega agente della Lega Anti-Villain Lucy (Kristen Wiig), e la loro famiglia mentre fuggono quando vengono presi di mira dal criminale Maxime Le Mal (Will Ferrell) e la sua fidanzata femme fatale Valentina (Sofia Vergara). È una riunione tra Wiig e Ferrell, che sono apparsi contemporaneamente in “SNL”, così come tra Ferrell e Carell, che hanno recitato insieme in Anchorman. L’ensemble di voci memorabili comprende anche Joey King, Miranda Cosgrove, Chloe Fineman e Stephen Colbert (vecchio collega di Carell in “The Daily Show”).

Il momento storico è molto fortunato per la Illumination, che dopo il successo di Super Mario prova a replicare la fortuna del franchise che l’ha vista nascere.

Cattivissimo Me 4 è diretto da un co-creatore dei Minions, Chris Renaud (Cattivissimo Me, Pets – Vita da animali), ed è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Brett Hoffman (produttore esecutivo di The Super Mario Bros. Movie e Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo).

Il film è co-diretto da Patrick Delage (regista dei film d’animazione Sing 2 e Pets – Vita da animali 2), mentre la sceneggiatura è del creatore di White Lotus, Mike White, e dello scrittore veterano di tutti i film di Cattivissimo Me, Ken Daurio.