Basic Instinct: in arrivo un reboot per Amazon

Amazon MGM Studios’ United Artists e Scott Stuber hanno acquisito i diritti per il rilancio, ancora senza titolo ufficiale, del thriller erotico del 1992 Basic Instinct, con lo sceneggiatore del film originale Joe Eszterhas che tornerà a scrivere la sceneggiatura. La notizia, riportata da Variety, lascia intendere che il film è ancora nelle prime fasi di sviluppo e al momento non vi sono nomi di interpreti legati al progetto, né per il cast né per quanto riguarda la regia.

Eszterhas è uno sceneggiatore ungherese-americano che ha iniziato la sua carriera come giornalista. Tra i suoi film di successo figurano “Flashdance” (1983), “Doppio taglio” (1985) e “Basic Instinct” (1992). Noto per le sue sceneggiature provocatorie che esplorano temi quali la sessualità, il potere e l’ambiguità morale, Eszterhas è anche autore dell’acclamato libro di memorie “Hollywood Animal” (2004), che offre uno sguardo sincero sull’industria cinematografica.

Per quanto riguarda Stuber, invece, altri suoi attuali progetti come produttore includono “Frankenstein” di Guillermo del Toro per Netflix e “Springsteen: Liberami dal nulla”, il dramma diretto da Scott Cooper che vede protagonista Jeremy Allen White, rivelazione di “The Bear”, nei panni di Bruce Springsteen quando l’iconico cantante si trovò di fronte a un bivio esistenziale e lo trasformò nell’album seminale “Nebraska”, per la 20th Century Studios e la Disney. Entrambi i film usciranno questo autunno.

Di cosa parla Basic Instinct?

Diretto da Paul Verhoeven e interpretato da Michael Douglas e Sharon Stone, Basic Instinct è diventato un fenomeno culturale e un successo al botteghino, incassando oltre 350 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film segue le indagini del detective Nick Curran (Douglas) su un brutale omicidio che lo conducono in un pericoloso gioco di seduzione con la principale sospettata Catherine Tramell (Stone), una manipolatrice scrittrice di romanzi gialli. Noto per i suoi temi provocatori, i contenuti espliciti e l’iconica scena dell’interrogatorio con la Stone, Basic Instinct è diventato un punto di riferimento nel genere dei thriller erotici.