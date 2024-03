Se scappi ti sposo: tutte le curiosità sul film

Nel corso degli anni Novanta l’attrice Julia Roberts si è affermata come un’icona delle commedie romantiche grazie a titoli come Pretty Woman, Notting Hill e Il matrimonio del mio migliore amico. Un altro fortunato titolo di questo genere, arrivato al concludersi del decennio, è Se scappi ti sposo (qui la recensione), diretto nel 1999 da Gary Marshall, già regista di Pretty Woman. Il film rappresenta infatti una specie di reunion di quel titolo del 1990, in quanto oltre a Roberts e Marshall, nel film si ritrova anche Richard Gere nel ruolo del protagonista maschile. Scritto da Josann McGibbon e Sara Parriot, Se scappi ti sposo non era però stato inizialmente pensato per questi due celebri attori.

Il film è infatti stato in fase di sviluppo per oltre un decennio e nel corso dei vari tentativi per realizzarlo si sono susseguiti per i ruoli dei due protagonisti attori del calibro di Christopher Walken, Harrison Ford, Mel Gibson, Michael Douglas (per il ruolo poi andato a Gere), e attrici quali Anjelica Huston, Geena Davis, Demi Moore, Sandra Bullock, Ellen DeGeneres, Téa Leoni (per il ruolo poi andato a Roberts). Che Gere e Roberts fossero in realtà predestinati a recitare nel film lo provano anche i diversi riferimenti a Pretty Woman, tra cui rifacimento della scena del negozio in cui a Roberts viene impedito di acquistare dei vestiti.

Naturalmente, Se scappi ti sposo ottenne poi un grande successo ed è oggi ricordato come una delle principali commedie romantiche di quel periodo. Il successo fu tale che, in Italia, molti film successivi lo citarono nel titolo. A farne le spese furono, ad esempio, Se cucini, ti sposo (Time Share) e Se mi lasci ti cancello (Eternal Sunshine of the Spotless Mind). In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Se scappi ti sposo. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori, alle location e ad altro ancora. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Se scappi ti sposo

Protagonista del film è Ike, è un giornalista newyorkese divorziato che decide di scrivere un articolo su Maggie Carpenter, una giovane donna di Hale, nel Maryland, che per tre volte è corsa via dall’altare. L’articolo, scritto in base al racconto del terzo quasi-marito, contiene però molte inesattezze scatenando così le ire di Maggie e il licenziamento di Ike. Il giornalista si vede costretto a recarsi nel Maryland per documentare le sue fonti e indagare in prima persona sulla donna per riavere il posto. Il rapporto con Maggie è naturalmente reso difficile dalla diffidenza e dall’antipatia, ma quella vicinanza forzata sarà l’occasione per entrambi per conoscere meglio sé stessi e i propri desideri.

Il cast e le location del film

Protagonisti del film, nei ruoli di Ike e Maggie, sono gli attori Richard Gere e Julia Roberts, i quali tornano così a recitare insieme una commedia romantica a distanza di quasi un decennio da Pretty Woman. Accanto a loro, nel ruolo di Peggy Flemming, migliore amica e collega di Maggie, vi è l’attrice Joan Cusack, mentre Christopher Meloni è Bob Kelly, il quarto pretendente al ruolo di marito di Maggie. Paul Dooley interpreta il vedovo padre della protagonista, Walter, mentre l’attore Héctor Elizondo interpreta Fisher, il capo di Ike, che si è sposato con Ellie, ex moglie di Ike interpretata da Rita Wilson. Nel film è presente anche un cameo del regista, che interpreta il ruolo di prima base in una partita di baseball.

Gran parte della produzione del film si è svolta nella storica Berlin, nel Maryland, che è stata trasformata nella città fittizia di Hale, nel Maryland. La Main Street di Berlin e alcuni punti di riferimento, come l’Atlantic Hotel, sono stati lasciati pressoché invariati durante la produzione e sono ancora oggi tra i luoghi più visitati di questa città, mentre i nomi di alcune attività commerciali della Main Street sono stati modificati per dar vita a quella certa distanza dalla realtà. La città, che nel 2014 contava poco meno di cinque mila abitanti, rappresentava perfettamente quell’ambiente piccolo e modesto che mette a dura prova il newyorkese Ike ma nel quale invece Maggie si trova a suo agio.

La colonna sonora di Se scappi ti sposo

Come ogni commedia romantica che si rispetti, anche Se scappi ti sposo vanta una colonna sonora ricca di celebri brani, che accompagnano le alterne fortune sentimentali dei due protagonisti. Mentre le musiche originali sono state composte dal grande James Newton Howard, candidato nove volte all’Oscar nel corso della sua carriera, tra i brani preesistenti al film si annoverano brani come I Still Haven’t Found What I’m Looking For (U2), Ready To Run (Dixie Chicks), I Love You (Martina McBride), Blue Eyes Blue (Eric Clapton), It Never Entered My Mind (Miles Davis), Ripple (Grateful Dead) e Where Were You (On Our Wedding Day)? (Billy Joel). Coco Lee, invece, ha eseguito il brano portante del film, Before I Fall in Love.

Le frasi più belle del film

Si riportano qui di seguito alcune delle frasi più belle e significative pronunciate dai personaggi di Se scappi ti sposo. Attraverso queste si potrà certamente comprendere meglio il tono del film, i suoi temi e le variegate personalità dei protagonisti. Ecco dunque le frasi più belle del film:

Salve sono io, lasciate un messaggio dopo il bip. Se volete inviare un fax, compratemi il fax! ( Segreteria di Ike )

) Lo sai che è strano! Per essere un bello fanno presto a scaricarti, l’avevi notato? ( Barista rivolto a Ike )



) E… Ike? Sono felice per te, tesoro. C’è una macchina sul retro nel caso che lei decida di scappare! ( Ellie )

) Mi piacciono le uova all’ostrica! Odio tutti gli altri tipi di uova. Io odio i matrimoni in grande con tutta quella gente che ti fissa. Vorrei sposarmi un giorno feriale mentre tutti sono al lavoro. E se devo scappare a cavallo, voglio il mio cavallo! ( Maggie )

) Tu vuoi un uomo… che ti accompagni sulla spiaggia con una mano sugli occhi, per farti sentire la sensazione della sabbia sotto i piedi. Vuoi un uomo che… ti svegli all’alba… perché muore dalla voglia di parlarti e non può aspettare per sentire cosa dirai. Ho ragione? ( Ike a Maggie )

) Garantisco che ci saranno tempi duri. Garantisco a un certo punto uno di noi due o tutt’e due vorremmo farla finita ma garantisco anche che se non ti chiedo di essere mia… lo rimpiangerò per tutta la mia vita perché sento nel mio cuore… che sei l’unica per me. (Maggie)

Il trailer di Se scappi ti sposo e dove vederlo in TV e in streaming

È possibile fruire di Se scappi ti sposo grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di sabato 30 marzo alle ore 21:25 sul canale Rai 1.