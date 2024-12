Clayface: il film è ufficialmente in sviluppo con Mike Flanagan alla scrittura, rivelata la finestra di riprese

I DC Studios sembrano intenzionati a dare vita a un altro cattivo di Batman: uno dei più famosi cattivi del Cavaliere Oscuro sta per avere un proprio film da solista. Mentre l’Universo DC è appena iniziato con Creature Commandos di Max, i DC Studios hanno in cantiere altri progetti per il grande e il piccolo schermo. In seguito alla recente dichiarazione di James Gunn secondo cui un altro progetto DC è stato appena autorizzato, molti hanno fatto ipotesi su quale potrebbe essere, e un recente sviluppo potrebbe finalmente fare luce sugli ultimi commenti del co-CEO.

In un nuovo rapporto di Variety, gli addetti ai lavori rivelano che un film live-action su Clayface è in fase di sviluppo con Mike Flanagan come sceneggiatore. Anche se la Warner Bros. Discovery e i DC Studios non hanno ancora confermato la notizia, Variety osserva che le riprese di Clayface dovrebbero iniziare all’inizio del 2025. Al momento della pubblicazione di questa storia, non è chiaro se Clayface sia legato all’Universo DC di Gunn o se farà parte del banner Elseworlds dei DC Studios.

Che cosa significa il film di Mike Flanagan su Clayface per gli studi DC?

Il nuovo rapporto dei DC Studios non dovrebbe sorprendere più di tanto, dal momento che Flanagan ha annunciato la realizzazione di un film su Clayface ad agosto, durante un panel ospitato da Screen Rant al Fan Expo Canada. L’ultimo sviluppo arriva anche più di un anno dopo che era stato rivelato che Flanagan aveva proposto un film su Clayface ai DC Studios, cosa che all’epoca non era mai stata confermata o smentita. Non sembra probabile che Flanagan diriga il film, dal momento che Variety rileva che ha molti altri impegni. Si dice che l’annuncio di un regista sia “imminente”.

Flanagan sta lavorando a un nuovo film sull‘Esorcista e agli adattamenti di Carrie e The Dark Tower di Stephen King.

L’interrogativo più grande, tuttavia, riguarda la collocazione del film su Clayface da parte dei DC Studios, che hanno diverse opzioni per il progetto sia in termini di personaggi che di continuità. Mentre nel DCU Alan Tudyk ha doppiato il personaggio in Creature Commandos, è possibile che il progetto Clayface sia un titolo Elseworlds, e quindi non ambientato nell’universo di The Batman di Matt Reeves; il suo coinvolgimento non è stato menzionato nel report del trade. Con il film The Brave and The Bold del DCU in fase di sviluppo, Clayface potrebbe sempre essere ambientato nel franchise di Gunn e permettere al cattivo di essere ulteriormente approfondito prima di affrontare il Batman di quell’universo.