Il film più atteso del 2025 di Fandango non è quello che ti aspetti

Il 2025 si preannuncia come un anno eccezionale per gli amanti del cinema e, grazie al sondaggio di Fandango sui film più attesi, ora sappiamo cosa c’è in cima alla lista dei film da vedere e, se vogliamo essere onesti, siamo un po’ sorpresi dalla scelta del numero uno. Il gigante della biglietteria online ha intervistato oltre 9.000 spettatori e quest’anno i fan dei film in franchising sono in gran spolvero. Da Captain America: Brave New World della Marvel al canto del cigno di Tom Cruise in Mission: Impossible – The Final Reckoning, c’è un’abbondanza di esplosioni, di spacconate e di azione da blockbuster per tutti i gusti.

E se i numeri del sondaggio sono un indizio, le persone sono pronte a entrare nelle sale. Quasi l’89% degli appassionati ha dichiarato di voler vedere più film nel 2025 rispetto all’anno scorso, con il 53% che prevede di vedere almeno sei film sul grande schermo, mentre il 79% degli intervistati ritiene che niente sia meglio dell’esperienza in sala e il 60% ha intenzione di optare per formati premium come IMAX o Dolby Cinema per godere appieno dello spettacolo. Shawn Robbins, direttore delle analisi di Fandango, ha rilasciato una dichiarazione di accompagnamento:

“Il 2024 è stato un anno forte sia per gli spettatori che per le sale cinematografiche, con sequel, prequel e nuovi franchise originali che hanno unito il pubblico di tutte le età per vivere storie brillanti sul grande schermo. Il 2025 si preannuncia un anno impressionante, con molti film originali e collaudati franchise in arrivo nelle sale”.

Quali sono i film più attesi del 2025?

In cima alla lista dei più attesi c’è Captain America: Brave New World, la prima uscita da solista di Anthony Mackie nei panni del Capitan America di Sam Wilson. Tom Cruise si prepara per la sua ultima missione in Mission: Impossible – The Final Reckoning, mentre Jurassic World Rebirth rilancia l’azione dei dinosauri con un altro tentativo, questa volta coinvolgendo Scarlett Johansson.

I fan attendono anche From the World of John Wick: Ballerina, uno spinoff guidato da Ana de Armas, e Marvel’s The Fantastic Four: First Steps, che introduce l’iconica squadra nel MCU con Pedro Pascal nel ruolo di protagonista. Se si aggiungono il prossimo capitolo di James Cameron, Avatar: Fuoco e cenere, e l’attesissimo 28 anni dopo, è chiaro che il 2025 è ricco di film di grande richiamo.

L’elenco completo dei film più attesi da Fandango nel 2025

Capitan America: Brave New World

Mission: Impossible – La resa dei conti

Jurassic World Rebirth

From The World of John Wick: Ballerina

The Fantastic Four: First Steps

Avatar: Fuoco e cenere

Wicked Parte Due

The Accountant 2

Superman

28 anni dopo

Ecco chi gli spettatori sono più ansiosi di vedere nel 2025:

Scarlett Johansson i Jurassic World Rebirth

Pedro Pascal in The Fantastic Four: First Steps

Ana de Armas in From The World of John Wick: Ballerina

Brad Pitt in F1

Nicholas Hoult in Superman

Il sondaggio di Fandango ha anche classificato i film più attesi per genere, e diciamo che ce n’è per tutti i gusti:

Azione/Avventura

Capitan America: Brave New World

Mission: Impossible – La resa dei conti

Jurassic World Rebirth

From The World of John Wick: Ballerina

I Fantastici Quattro: Primi passi

Film per famiglie

Wicked Parte Due

Zootopia 2

Dragon Trainer

Biancaneve

Lilo & Stitch

Horror/Thriller

28 anni dopo

Wolf Men

The Untitled Conjuring Finale

M3GAN 2.0

The Black Phone 2

Qual è il film che non vedete l’ora di vedere nel 2025?