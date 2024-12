Conclave è uno dei film più apprezzati su Rotten Tomatoes, si punta agli Oscar?

Conclave, il prossimo thriller religioso interpretato da Ralph Fiennes, sta ricevendo grandi apprezzamenti dalla critica e sta facendo guadagnare all’attore i primi Oscar per la sua interpretazione. Il film segue uno degli eventi più segreti e antichi del mondo: il cardinale Lawrence (Fiennes) viene incaricato di gestire questo processo segreto dopo la morte inaspettata del suo amato Papa. Tuttavia, una volta che i leader più potenti della Chiesa cattolica si sono riuniti da tutto il mondo e si sono rinchiusi nelle sale del Vaticano, Lawrence scopre una scia di segreti profondi lasciati sulla scia del Papa morto.

Conclave, interpretato anche da Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini, ha attualmente un punteggio del 93% su Rotten Tomatoes basato su 91 recensioni, con i critici che lo definiscono un “avvincente dramma dal ritmo incalzante”, “delirantemente divertente” e “stimolante”. I critici hanno anche elogiato l’interpretazione di Fiennes, affermando che è “ipnotico” e “meraviglioso” nel ruolo e che offre una “performance di alto livello”.

Cosa significano le recensioni di Conclave per la carriera di Ralph Fiennes

Fiennes non è nuovo a ricevere grandi elogi per le sue interpretazioni. Ha alle spalle una ricca storia di grandi ruoli, a partire da quello nominato all’Oscar in Schindler’s List del 1993. Da allora, il suo curriculum cinematografico si è riempito di interpretazioni incredibili e di film con punteggi elevati al Rotten Tomato. Solo negli ultimi anni, Fiennes ha recitato in diversi film molto apprezzati, tra cui The Dig, Non c’è tempo per morire, The Forgiven, The Menu, T.S. Eliot’s Four Quartets, The Wonderful Story of Henry Sugar, The Swan, The Rat Catcher, Poison e The Return.

Fiennes ha ricevuto numerosi premi nel corso della sua carriera, tra cui un BAFTA come miglior attore non protagonista per Schindler’s List e un British Independent Film Award per The Constant Gardener del 2005. Inoltre, è stato nominato per numerosi Golden Globe, Screen Actors Guild Awards e BAFTA, tra gli altri. Visti i suoi precedenti e gli elogi ricevuti finora, il suo ruolo in Conclave potrebbe offrire ulteriori nomination. Fiennes e Tucci sono già forti contendenti per la categoria attori all’inizio della stagione dei premi. Anche alcune recensioni di Conclave e degli outlet ritengono che questo potrebbe essere l’anno di Fiennes per vincere il prestigioso premio.