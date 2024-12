Virgin River: 12 cose importanti da ricordare prima della sesta stagione

Con l’imminente uscita della sesta stagione di Virgin River, i fan dovrebbero guardare indietro a molte trame e personaggi precedenti per prepararsi a ciò che verrà. Basata sui libri di Robyn Carr, l’omonima serie è una delle più longeve di Netflix, con 61 episodi a partire dalla sesta stagione e una settima stagione garantita. Fortunatamente, con 21 romanzi e numerose antologie, c’è molto materiale da adattare allo show.

Oltre a durare così a lungo, Virgin River si distingue dalla maggior parte degli altri show di Netflix perché include pochissimi episodi riempitivi. Ogni episodio è ricco di personaggi e di sviluppo, con frequenti colpi di scena e cliffhanger. I legami tra i personaggi di Virgin River sono una rete in continua espansione con molte sfumature e segreti. Per questo motivo, i fan dovranno ricordare molti dettagli chiave delle stagioni precedenti per affrontare la sesta stagione di Virgin River.

12 Mel e Jack si sposeranno La prima volta che Jack chiede a Mel di sposarlo, lei lo interrompe dicendogli di essere incinta. Alla fine della quarta stagione di Virgin River, Mel e Jack si fidanzano. Invece di concentrarsi sul matrimonio, la trama della quinta stagione si concentra sulla gravidanza a rischio di Mel e sul dolore della coppia per l’aborto spontaneo. Fortunatamente, la sinossi della sesta stagione di Virgin River conferma che la coppia si sposerà nella nuova stagione. Se tutto va come previsto, la coppia si sposerà nella fattoria acquistata nello speciale di Natale. Tudum, che gestisce Netflix, ha creato un finto sito web per il matrimonio della coppia, che condivide i dettagli del matrimonio. Joey e Brie saranno le damigelle d’onore, Preacher sarà il testimone e Mike il testimone. Tuttavia, è probabile che il matrimonio comporti qualche intoppo, poiché a Virgin River nulla va esattamente come previsto.

11 Mel trova il suo padre biologico Durante lo speciale natalizio in due episodi della quinta stagione di Virgin River, Mel scopre che sua madre aveva una relazione con un uomo che viveva in città e che lei non era la figlia biologica dell’uomo che l’aveva cresciuta. Decide quindi di voler conoscere l’identità del suo padre biologico. Jack la aiuta a rintracciare l’uomo e lei si reca a casa sua per incontrarlo. Sebbene inizialmente neghi il suo legame con lei, in seguito si presenta e conferma la sua identità. Il nuovo legame di Mel causerà indubbiamente tensioni, perché Doc è intervenuto come figura paterna per l’infermiera, accettando persino di accompagnarla all’altare al suo matrimonio. Inoltre, la sua identità solleva tante domande quante risposte, come ad esempio come Everett ha conosciuto la madre di Mel.

10 Lizzie avrà un bambino Da quando è arrivata a Virgin River, Lizzie si è trasformata da ragazza festaiola e selvaggia a giovane donna responsabile che si è inserita nella comunità. Oltre a lavorare al fianco di Hope nell’ufficio del sindaco, è incinta di un bambino ed è entusiasta di diventare madre. Il presunto padre è Denny, nipote di Doc, che si è stabilito in città. La sesta stagione di Virgin River prevede un salto temporale, il che significa che Lizzie sarà più avanti nella gravidanza rispetto agli episodi delle vacanze. Tuttavia, non è detto che tutto fili liscio per la coppia, perché i libri di Virgin River, scritti da Robyn Carr, offrono una svolta significativa per quanto riguarda la gravidanza di Lizzie. Tuttavia, questa potrebbe anche essere una delle tante differenze tra i libri di Virgin River e lo show, permettendo a Lizzie e Denny di creare una famiglia.

9 La polizia trova il corpo di Wes Gli episodi delle vacanze hanno fatto emergere molte grandi domande a cui la sesta stagione di Virgin River dovrà rispondere, e una delle più grandi riguarda una precedente storyline di Preacher. Nella seconda stagione, Preacher ha una relazione con una donna di nome Paige, che accidentalmente uccide il marito violento spingendolo giù per le scale mentre sta inseguendo suo figlio. Preacher si sbarazza del corpo della donna perché non crede che la polizia possa pensare che lei abbia agito per legittima difesa. I personaggi hanno passato le stagioni successive a preoccuparsi che il corpo venisse ritrovato. Purtroppo, il timore di Preacher si realizza negli episodi natalizi della quinta stagione di Virgin River. La situazione si complica anche perché Kaia, la nuova fidanzata di Preacher, è il capo dei vigili del fuoco e i vigili del fuoco trovano il corpo. Questo aspetto influenzerà senza dubbio la sua storia nella sesta stagione.

8 Lark ha una storia con Jimmy Negli episodi natalizi di Virgin River, Lark riceve una telefonata in carcere da Jimmy, il braccio destro di Calvin. Nella seconda stagione, lui e Brady hanno un rapporto conflittuale, con Jimmy che diventa geloso del nuovo ruolo di Brady nel traffico illegale di droga. Durante la telefonata, Lark dice a Brady di non sospettare nulla, lasciando intendere che potrebbe avere intenzioni nefaste con la relazione. Gli spettatori apprendono inoltre che Jimmy ha una sorta di legame con la figlia di Lark, Hazel (lo showrunner, Patrick Sean Smith, sembra confermare di essere suo padre in un’intervista a Deadline). Dal momento che Jimmy è dietro le sbarre, sembra che stia usando le sue conoscenze all’esterno, come Lark, per eseguire i suoi ordini. Smith ha confermato che Jimmy avrà un ruolo più importante nella sesta stagione di Virgin River.

7 Everett ha qualcosa da dire a Mel Il team creativo di Virgin River ama inserire colpi di scena e cliffhanger, e la stagione 5, parte 2, non ha fatto eccezione. La storia di Natale inizia con la rivelazione bomba che Mel è il figlio illegittimo della relazione di sua madre. Nei momenti finali degli episodi a tema natalizio, Everett viene a trovare Mel, dicendo di avere qualcosa da dirle. Smith ha confermato nell’intervista rilasciata a Deadline che gli spettatori troveranno una soluzione a questo cliffhanger nella sesta stagione, ma come e quando è un mistero a questo punto, visto il salto temporale. I fan hanno elaborato molte teorie su cosa potrebbe dirle, la più popolare delle quali riguarda il fatto che Mel abbia un fratellastro a Virgin River. Tuttavia, l’introduzione di fratellastri potrebbe minacciare di espandere eccessivamente il già enorme cast.

6 Muriel chiede a Cameron di pensare se vuole o meno dei figli Una delle relazioni più amate dello show si è formata nella quinta stagione di Virgin River, con l’unione di Cameron e Muriel. Entrambi si erano precedentemente innamorati di altri personaggi che avevano una relazione, il che rende soddisfacente il fatto che trovino conforto l’uno nell’altra. I due hanno un’ottima chimica e si dimostrano reciprocamente affetto in piccoli e dolci modi. Tuttavia, un potenziale conflitto nella loro relazione è la differenza di età tra i personaggi di Virgin River . In base all’età degli attori, Cameron ha circa 45 anni e Muriel circa 60, il che li colloca in fasi della vita leggermente diverse. Muriel chiarisce a Cameron che non ha alcun interesse ad avere figli, chiedendogli di pensare se è d’accordo con questo. Sulla base di questa conversazione negli episodi natalizi, Cameron dovrà prendere una decisione importante nella sesta stagione di Virgin River.

5 Doc parteciperà a una sperimentazione medica per la sua vista Doc Mullins ha vissuto una significativa crescita caratteriale da quando gli è stata diagnosticata la degenerazione maculare senile umida (Wet AMD), adottando misure per prendersi cura dei suoi pazienti e allo stesso tempo per curare la sua malattia. Per curare la malattia riceve iniezioni di farmaci contro il fattore di crescita endoteliale vascolare, che però smettono di funzionare in uno dei suoi occhi durante la quinta stagione di Virgin River. Alla fine della stagione, dopo l’abbandono di un altro paziente, decide di iscriversi a una sperimentazione medica per il trattamento della Wet AMD. Questa sperimentazione medica può potenzialmente peggiorare la sua vista, ma ha anche la possibilità di curare la malattia, permettendogli di prolungare la sua visione il più a lungo possibile. Fortunatamente, Smith ha confermato che il trattamento funzionerà.

4 Brady e Brie si sono quasi baciati sotto il vischio Brady e Brie sono stati la coppia di Virgin River“che vuole/non vuole”, andando avanti e indietro tra stare insieme e separarsi. Si lasciano nella quinta stagione di Virgin River perché Brady mente e nasconde ripetutamente informazioni a Brie. Nonostante Brady ami ancora Brie, entrambi trovano la felicità in nuove relazioni: Brie con Mike e Brady con Lark. Sembrano persino esprimere felicità l’uno per l’altra nonostante la tristezza di vedere un amore passato andare avanti. Tuttavia, in un episodio natalizio si ritrovano sotto il vischio e si avvicinano chiaramente per baciarsi. Tuttavia, vengono interrotti. Questo momento sarà fondamentale nella sesta stagione di Virgin River. Smith ha dichiarato nell’intervista aDeadline che gli sceneggiatori pensano a Brady, Lark, Brie e Mike come a un rettangolo d’amore. Tra il quasi bacio e i commenti di Smith, è chiaro che la scintilla del romanticismo tra Brie e Brady non si è spenta.

3 Ricky è lontano da Virgin River con i Marines Nella quarta stagione di Virgin River, Ricky lascia la città dopo essersi arruolato nei Marines. Lizzie – la sua ex ragazza – e Denny riuniscono i suoi cari e i suoi amici per realizzare dei cartelli di “addio” e “congratulazioni” da mostrargli prima della sua partenza. Purtroppo non tornerà nella quinta stagione di Virgin River. Tuttavia, questo non significa che la sua assenza non sia sentita. Durante gli incendi, sua nonna Lydie esprime paura e dolore per la sua assenza, cercando di impacchettare tutti i suoi ricordi in macchina prima di mettersi in salvo. Anche se non è confermato, il ritorno di Ricky a Virgin River sembra inevitabile, visti i continui riferimenti a lui. Anche il matrimonio sarebbe vuoto senza la sua presenza. Inoltre, Ricky ha un’importante storyline nei libri che non è ancora avvenuta sullo schermo. Anche se la trama potrebbe essere tagliata, potrebbe anche servire come scusa per riportare il personaggio di Virgin River .

2 Virgin River aprirà un centro per le nascite Verso la fine della quinta stagione di Virgin River, Doc, Cameron, Mel e Muriel si siedono per parlare del futuro del loro studio medico. Sono in corso due cambiamenti significativi: l’aggiunta di appuntamenti in telemedicina e l’apertura di un centro per le nascite. Il primo permetterà a Doc di continuare a praticare la medicina mentre si sottopone al trattamento per la sua AMD umida. Il secondo si concentrerà sull’ostetricia e la ginecologia, dando alle persone che possono rimanere incinte a Virgin River e nelle città circostanti un luogo focalizzato sulle loro esigenze. Poiché Mel è un’infermiera e una specialista del parto, molto probabilmente assumerà un ruolo di primo piano nel centro per il parto. Inoltre, il centro per il parto potrebbe servire a Mel per incontrare una persona incinta che desidera dare in adozione il proprio bambino, un modo potenziale per Jack e Mel di allargare la propria famiglia.