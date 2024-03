Will Forte, tra gli attori in carne e ossa di Coyote vs. Acme, film cancellato dalla distribuzione Warner Bros, ha pubblica una lettera toccante sui social media condividendo i suoi sentimenti riguardo al film cancellato.

Diretto da Dave Green, Coyote vs. Acme è finito all’attenzione della cronaca dopo la sua cancellazione da parte della Warner Bros. Il film da 70 milioni di dollari, che vedeva protagonista anche John Cena e doveva essere un mix di live-action e animazione, è stato completato nel 2022, ma la sua uscita è stata cancellata nel novembre 2023.

In una lunga lettera pubblicata su X, ex Twitter, Forte parla della cancellazione di Coyote vs. Acme a seguito di una proiezione privata del film andata malissimo. Leggi i suoi sentiti commenti qui sotto:

To the cast and crew of Coyote vs Acme… pic.twitter.com/UdttuEs9J7 — Will Forte (@OrvilleIV) February 29, 2024

L’attore condivide la sua esperienza di visione del film ed esprime gratitudine al cast e alla troupe per il loro duro lavoro, congratulandosi con la squadra per aver realizzato un film che è “super divertente in tutto, visivamente sbalorditivo, dolce, sincero ed emotivamente risonante”. L’attore sembra inoltre confermare il destino del film ed esprime “confusione e frustrazione” nei confronti della decisione della Warner Bros. di non distribuirlo. Rivolgendosi direttamente al cast e alla troupe, scrive: “Ne sareste così orgogliosi”.

Coyote vs. Acme è il terzo film che la Warner Bros. Discovery ha accantonato dopo Batgirl e Scoob! Holiday Haunt nel 2022. Le cancellazioni fanno parte di uno sforzo più ampio da parte di Zaslav e dell’azienda per tagliare i costi e ridurre il debito dopo un periodo di spese esuberanti sotto la precedente leadership. La saga di Coyote vs. Acme è aggravata dal fatto che il film è, secondo quanto riferito, abbastanza buono, ed è probabile che alcuni registi e attori ci penseranno due volte prima di lavorare con la Warner Bros. in futuro.