La serie comedy Netflix di Lena Dunham Too Much ha completato il suo cast con una formazione davvero impressionante. Oltre ai protagonisti della serie precedentemente annunciati Megan Stalter e Will Sharpe ci saranno: Richard E. Grant (“Saltburn”), Stephen Fry (“The Dropout”), Janicza Bravo (“Sharp Stick”), Michael Zegen (“The Marvelous Mrs. Maisel ”), Rhea Perlman (“Cheers”), Rita Wilson (“Insonne a Seattle”), Leo Reich (“Leo Reich: letteralmente chi se ne frega?!”), Adele Exarchopoulos (“Passages”), Adwoa Aboah (“Top Boy “), Daisy Bevan (“L’alienista”), Dean-Charles Chapman (“1917”), Kaori Momoi (“Il tetto più luminoso dell’universo”) e Prasanna Puwanarajah (“The Crown”). È stato inoltre confermato che Emily Ratajkowski apparirà nella serie.

Too Much segue Jessica (Stalter), descritta come “una maniaca del lavoro di New York sulla trentina che si sta riprendendo da una relazione interrotta che pensava sarebbe durata per sempre e che si sta lentamente isolando da tutti quelli che conosce. Quando ogni isolato di New York racconta la storia del suo cattivo comportamento, l’unica soluzione è accettare un lavoro a Londra, dove progetta di vivere una vita di solitudine come una sorella Brontë. Ma quando incontra Felix (Sharpe) – che somiglia più a Spike che a Will di Notting Hill – scopre che il loro insolito legame è impossibile da ignorare, anche se crea più problemi di quanti ne risolve. Ora devono chiedersi: gli americani e gli inglesi parlano davvero la stessa lingua?”

Lena Dunham scriverà e dirigerà Too Much, con la musica originale di Luis Felber, suo marito. Dunham e Felber sono produttori esecutivi insieme a Tim Bevan, Eric Fellner, Michael P. Cohen, Surian Fletcher-Jones e Bruce Eric Kaplan, con Camilla Bray come produttrice.