Daniel Radcliffe replica alla posizione anti-trans di J.K. Rowling: “Mi rende molto triste”

La star di “Harry Potter” Daniel Radcliffe si apre nuovamente sui continui commenti di J.K. Rowling contro le donne trans, dicendo che “mi rende davvero triste“. In una nuova intervista rilasciata all’Atlantic, Radcliffe ha dichiarato di non aver più avuto contatti diretti con la Rowling dopo i suoi tweet del giugno 2020, criticati da molti come anti-trans. “Mi rende davvero triste, in definitiva“, ha detto a proposito della situazione. “Perché guardo alla persona che ho conosciuto, ai tempi in cui ci siamo incontrati, ai libri che ha scritto e al mondo che ha creato, e tutto questo è per me così profondamente empatico“.

“Ho lavorato con il Trevor Project per 12 anni e mi sarebbe sembrato, non so, un’immensa codardia non dire qualcosa“, ha detto Radcliffe all’Atlantic. “Volevo cercare di aiutare le persone che erano state colpite negativamente dai commenti. E dire che se quelle sono le opinioni di Jo, allora non sono le opinioni di tutti coloro che sono associati al franchise di ‘Potter‘”. Radcliffe ha poi riconosciuto che “Harry Potter” “non sarebbe esistito senza” la Rowling, “quindi niente nella mia vita sarebbe probabilmente accaduto nel modo in cui è senza quella persona“. Ma, ha continuato, “questo non significa che devi le cose in cui credi veramente a qualcun altro per tutta la vita“.

La nuova dichiarazione di Daniel Radcliffe in merito arriva dopo che, il mese scorso, la Rowling ha risposto a un utente su X affermando di aspettarsi delle scuse da Radcliffe e Emma Watson, anche lei dichiaratasi distante da quanto espresso dalla scrittrice. All’epoca, Radcliffe decise di rilasciare una dichiarazione attraverso il Trevor Project – un’associazione di beneficenza LGBTQ a cui era associato da tempo. Quando gli è ora stata chiesta una nuova risposta a quanto dichiarato dalla Rowling, Radcliffe si è limitato a dire: “Continuerò a sostenere i diritti di tutte le persone LGBTQ e non ho altri commenti da fare“.