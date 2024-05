L’Esorcista del Papa: il sequel con Russell Crowe è ora ufficiale!

Sembra proprio che Russell Crowe avrà a che fare con gli esorcismi ancora per un po’. Dopo averlo visto nel trailer di L’Esorcismo – Ultimo atto, arriva ora la conferma che l’attore riprenderà il ruolo di padre Gabriele Amorth nel sequel di L’esorcista del Papa (i due franchise non sono collegati tra loro. Il film horror del 2023 ha infatti ottenuto un buon successo economico e ha raccolto una schiera di fan che già da mesi chiedono a gran voce un sequel. Voci sulla realizzazione di un secondo capitolo circolavano già da tempo, visto anche il finale aperto del film, e finalmente è arrivata la conferma che il sequel si farà!

Il produttore Jeff Katz è intervenuto mercoledì sui social media per dire a tutti i fan de L’esorcista del Papa che la loro pazienza è stata ripagata. Ha informato i suoi follower di aver ricevuto ufficialmente la chiamata per andare avanti con il prossimo film del franchise. “Amorth Nation – Ho appena ricevuto la chiamata. È UFFICIALMENTE IN CORSO“, ha scritto Katz nel post. “Grazie ai fantastici fan de [L’esorcista del Papa]. Siete stati voi a rendere possibile tutto questo. Fate il pieno alla vostra Lambretta e preparatevi a cavalcarla“.

Amorth Nation — I just got the call. 📞📞 IT'S OFFICIALLY HAPPENING!!! ✌️✌️ "È un seguito, amici miei." 🐦🐦 Thank you to the amazing #ThePopesExorcist fans. You made this happen. Gas up your Lambretta – and get ready to ride. 🛵🛵 pic.twitter.com/oi48mdFAfp — It's Katz (@PodKatz) May 2, 2024

In una risposta a un suggerimento di un fan sul titolo del prossimo sequel, Katz ha rivelato la speranza che il franchise mantenga lo stesso sistema di denominazione dei film de Il Pianeta delle Scimmie. “Personalmente vorrei che il titolo fosse sullo stile di “Il pianeta delle scimmie”, in modo da avere cose come “Pregate per l’esorcista del Papa” o “Il Paradiso aiuti l’esorcista del Papa” e cose simili“, ha scritto il produttore. “Ma questo è solo un mio pensiero“.

I personally want to go PLANET OF THE APES with it so you would get stuff like PRAY FOR THE POPE'S EXORCIST or HEAVEN HELP THE POPE'S EXORCIST and the like. But that's just me. — It's Katz (@PodKatz) May 2, 2024

L’esorcista del Papa: la trama e il cast del film

Diretto da Julius Avery con Russell Crowe, Daniel Zovatto, Alex Essoe e Franco Nero nel ruolo del Papa, il film (qui la recensione) racconta la storia di Padre Amorth che, indagando sulla terrificante possessione di un ragazzo in Spagna, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta. Cospirazione che sta però ora tornando alla luce attraverso la nuova manifestazione di spaventosi demoni, uno dei quali ha preso possesso proprio del corpo del ragazzo su cui Amorth è stato chiamato a compiere un esorcismo. Per riuscire però nel compito di scacciare quell’essere maligno, Amorth avrà bisogno di condurre approfondite ricerche.