Deadpool 2: il regista rivela quanto Brad Pitt sia stato vicino a interpretare Cable

Sappiamo da tempo che Brad Pitt era stato pensato per interpretare Cable in Deadpool 2. I concept art mostravano l’attore trasformato nel figlio viaggiatore del tempo di Ciclope e Jean Grey, ma alla fine il ruolo è andato alla star di Avengers: Endgame, Josh Brolin.

Sebbene la colpa sia da attribuire all’agenda fitta di impegni di Brad Pitt, l’attore ha comunque trovato il tempo di fare un divertente cameo nei panni del membro di X-Force, The Vanisher.

Parlando con Josh Horowitz del suo nuovo film The Fall Guy, il regista di Deadpool 2 David Leitch ha riflettuto sul tentativo di affidare a Pitt il ruolo di Nathan Summers e ha spiegato come questo abbia portato alla morte per folgorazione sullo schermo (quando il mutante invisibile si è paracadutato contro le linee elettriche).

“Io e Ryan [Reynolds] siamo andati a proporre Brad“, dice Leitch nel video qui sotto. “Avevamo dei concept art, ed è più o meno così che il Vanisher ha preso vita. Perché credo che abbia pensato un po’ alla cosa e so che i suoi impegni non glielo avrebbero permesso, quindi è venuto e ha fatto il cameo per divertimento“.

La produttrice Kelly McCormick ha aggiunto che Brad Pitt “era figo come Cable“, confermando che anche Michael Shannon, star di Man of Steel, era in lizza per interpretare l’eroe. Leitch ha anche rivelato che inizialmente si era incontrato con Ryan Reynolds per discutere di un film su X-Force, ma che poi il progetto è diventato Deadpool 2.

Ha inoltre confermato che si è parlato di arruolare Hugh Jackman come Wolverine per il sequel del 2018. “Io e Hugh abbiamo avuto un ottimo rapporto, e so che Ryan ha sempre voluto riportare quel rapporto insieme a un certo punto, ma credo che fosse troppo presto per parlarne“, ha spiegato Leitch, che ha lavorato come regista di seconda unità in The Wolverine.

“Sarebbe stato fantastico, credo, riunirli“, ha aggiunto, condividendo la sua eccitazione per Deadpool & Wolverine descrivendo il team-up come “geniale“. In Deadpool 2, Cable è un soldato che viaggia nel tempo e che, come nei fumetti, possiede un braccio cibernetico e armi avanzate. Nato Nathan Summers, proviene da un futuro distopico e cerca di prevenire una tragedia che lo spinge a modificare il passato.

L’obiettivo principale del mutante è un giovane mutante di nome Russell “Firefist” Collins, che possiede poteri infuocati e rappresenta una minaccia per il futuro di Cable. Inizialmente in contrasto con Deadpool, le loro motivazioni si allineano gradualmente mentre lavorano insieme per proteggere il giovane mutante da un avversario ancora più temibile, Juggernaut. Non sappiamo ancora se Josh Brolin tornerà a vestire i panni di Cable in Deadpool & Wolverine, anche se ci aspettiamo che faccia almeno un cameo.