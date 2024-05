Terminator Zero, prime foto della serie anime di Netflix che porterà il franchise in una nuova direzione

Nonostante le recensioni discrete, l’ultimo film di Terminator – Destino oscuro, è stato l’ultimo capitolo del franchise a non avere successo al botteghino, e probabilmente passerà molto tempo prima di vedere la guerra contro le macchine continuare sul grande schermo.

Mentre la saga si prende una pausa (forse definitiva) nel live-action, è in arrivo una nuova serie anime di 8 episodi su Netflix, intitolata Terminator Zero, che debutterà il 29 agosto. Se questa data vi suona familiare, ci è stato detto che nei film l’evento del Giorno del Giudizio si è verificato il 29 agosto 1997.

Lo streamer Netflix (via EW) ha pubblicato le prime immagini promozionali ufficiali dello show, che porterà il classico franchise fantascientifico in una direzione completamente nuova, spostando la storia a Tokyo, in Giappone, e, per la prima volta, allontanandosi da Sarah e John Connor, che sono stati protagonisti (insieme o separatamente) di tutti i precedenti film di Terminator.

Lo showrunner e produttore esecutivo Mattson Tomlin (The Batman – Parte 2) spiega la decisione di spostare l’attenzione su una serie di personaggi completamente nuovi.

“Penso che sia giunto il momento di dedicarsi a nuovi personaggi e di non appesantirmi con un’altra saga di John e Sarah Connor. C’è stato un tentativo in questo senso un paio di volte“, dice Tomlin. “Ci sono molti richiami agli altri film. I fan che conoscono bene i film faranno il meme di Leo di C’era una volta a Hollywood, ma non sarà così diretto come John Connor che entra in scena, perché John Connor non entra in scena“.

Mattson Tomlin chiarisce però che lo show non sarà un reboot completo: “Non faremo finta che il terzo film non sia stato realizzato. Non faremo finta che il sesto film non sia esistito“.

La sinossi ufficiale di Terminator Zero:

“2022: una guerra futura infuria da decenni tra i pochi sopravvissuti umani e un esercito infinito di macchine. 1997: l’IA nota come Skynet ha preso coscienza di sé e ha iniziato la sua guerra contro l’umanità. Tra il futuro e il passato si trova una soldatessa inviata indietro nel tempo per cambiare il destino dell’umanità. Arriva nel 1997 per proteggere uno scienziato di nome Malcolm Lee che lavora per lanciare un nuovo sistema di intelligenza artificiale progettato per competere con l’imminente attacco di Skynet all’umanità. Mentre Malcolm affronta le complessità morali della sua creazione, è braccato da un implacabile assassino del futuro che altera per sempre il destino dei suoi tre figli“.

