Superman: dal set le foto del nuovo Logo della LuthorCorp

A parte alcuni scatti sfocati dell’Ingegnere di Gabriela de Faría, non abbiamo ancora visto nessuna foto degna di nota dal set di Superman. Nelle poche occasioni in cui il film è stato girato all’aperto, il set è stato circondato da barricate per nascondere ciò che stava accadendo ai fan e ai fotografi.

Questa segretezza permette di mantenere l’elemento sorpresa. Tuttavia, è frustrante non ottenere alcuna anteprima poiché il più delle volte queste creano eccitazione per film come questo. Indipendentemente da ciò, oggi sono emersi alcuni nuovi scatti dal set e sebbene non ci siano membri del cast a vista, possiamo vedere il logo aggiornato della LuthorCorp. Sembra una base militare improvvisata, anche se non è chiaro se Lex Luthor (Nicholas Hoult) abbia qualcosa a che fare con ciò che sta accadendo qui.

È interessante notare che i fumetti successivi hanno rinominato LuthorCop come LexCorp (una decisione con cui il regista James Gunn potrebbe non essere d’accordo). Nei fumetti, la società funge sia da legittimo impero commerciale che da copertura per i piani più nefasti di Lex Luthor. Nonostante si venda come una società benevola e innovativa, sotto la superficie, la LuthorCorp si impegna in pratiche non etiche, tra cui sperimentazione illegale, traffico di armi e manipolazione di eventi politici per servire gli interessi di Lex.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion. Sean Gunn, María Gabriela de Faría, Terence Rosemore, Wendell Pierce, Sara Sampaio, Anthony Carrigan, Pruitt Taylor Vince completano il cast.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale l’11 luglio 2025.