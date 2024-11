Deadpool & Wolverine, Blake Lively ha suggerito un cambiamento per il finale

Nel commento audio per Deadpool & Wolverine, la star Ryan Reynolds rivela che il film ha richiesto solo un giorno e mezzo di riprese aggiuntive e che la scena aggiuntiva è stata suggerita da Blake Lively. La star di It Ends With Us ha interpretato Lady Deadpool, alias Ladypool, nel primo film vietato ai minori dei Marvel Studios, ma ha anche contribuito in un altro modo, dando qualche indicazione sul finale.

In origine, dopo che Wade Wilson (Reynolds) e Logan (Hugh Jackman) si sono sacrificati per distruggere lo Squartatore del Tempo, avremmo scoperto che erano sopravvissuti quasi immediatamente. Nella versione che è uscita nei cinema, l’ingresso della coppia sostenuto dai Goo Goo Dolls è ritardato mentre Paradox (Matthew Macfadyen) fa il suo discorso a B-15 (Wunmi Mosaku), dando al pubblico più tempo per riflettere sul destino dei protagonisti.

“Abbiamo fatto solo un giorno e mezzo di riprese aggiuntive sul film, di cui siamo molto orgogliosi”, ha detto Reynolds. “Questo genere di film di solito comporta settimane di riprese aggiuntive. Ma questo discorso di Matthew è uno dei pezzi che abbiamo rigirato. Ed è miracoloso”.

Il regista Shawn Levy ha aggiunto: “E il merito va a chi lo merita. Una volta non c’era suspense, la sala macchine esplodeva e i nostri eroi erano sopravvissuti. Ed è stata Blake Lively a dirci: “Sai, sono stata con te per tutto il film. Voglio sedermi nella paura che siano perduti. Lasciami stare nella suspense così il trionfo della loro sopravvivenza è più emozionante e viscerale”.

Levy ha continuato: “Quella era una nota di Blake e ha davvero aperto un nuovo modo di pensare a questa parte del film ed è il motivo per cui abbiamo fatto questa ripresa aggiuntiva… e, qui, la ricompensa è molto più soddisfacente”.

È altamente improbabile che qualcuno avrebbe pensato che i personaggi principali sarebbero rimasti morti, ma dare a questi momenti più respiro è stata senza dubbio una buona scelta.

