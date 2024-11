Javier Bardem protagonista della serie “Cape Fear” di Apple, prodotta da Spielberg e Scorsese

Apple TV+ ha ordinato una serie per un adattamento di “Cape Fear“, con Javier Bardem pronto per uno dei ruoli principali mentre alla produzione ci saranno Steven Spielberg e Martin Scorsese.

Secondo la sinossi ufficiale, “Una tempesta sta arrivando per gli avvocati felicemente sposati Amanda e Steve Bowden quando Max Cady (Bardem), un famigerato assassino del loro passato, esce di prigione”.

La serie è stata inizialmente segnalata come in fase di sviluppo nel 2023, anche se all’epoca non erano stati indicati né una piattaforma né un cast. Apple ha ordinato 10 episodi. Come riportato nel 2023, Nick Antosca sarà scrittore, produttore esecutivo e showrunner. Anche Steven Spielberg e Martin Scorsese saranno produttori esecutivi.

La serie è basata sia sul romanzo di John D. MacDonald “The Executioners”, che ha ispirato il film del 1962 della Universal Pictures di Gregory Peck “Cape Fear“, sia sull’acclamato remake del 1991 diretto da Scorsese e prodotto da Spielberg, con Robert De Niro e Nick Nolte nei ruoli principali.

Javier Bardem continua a lavorare con Apple

Antosca è produttore esecutivo sotto la sua bandiera Eat the Cat insieme ad Alex Hedlund. Bardem sarà produttore esecutivo oltre a recitare. Spielberg, Darryl Frank e Justin Falvey saranno produttori esecutivi per Amblin Television. UCP produrrà, con Anthosca attualmente sotto un accordo generale con lo studio. Amblin ha precedentemente lavorato con Apple alla serie sulla seconda guerra mondiale “Masters of the Air” e all’antologia episodica “Amazing Stories”. Il film di Scorsese “Killers of the Flower Moon” è stato distribuito da Apple nel 2023.

Questo segna l’ultimo progetto Apple per Javier Bardem, che partecipa anche al film “F1“. Quel film debutterà a giugno 2025. Bardem è noto per i suoi ruoli in film come “Non è un paese per vecchi“, per il quale ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista. È stato anche candidato per il suo lavoro in film come “Before Night Falls“, “Biutiful” e “Becoming the Ricardos“. Di recente ha recitato nei due film di “Dune” e ha interpretato un ruolo da protagonista nella seconda stagione di “Monsters” su Netflix.