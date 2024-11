Daredevil: Born Again, gli head writer licenziati ha conservato i crediti solo in un episodio

Lo scorso ottobre, è emersa la notizia che i Marvel Studios avevano licenziato i capo sceneggiatori di Daredevil: Born Again Chris Ord e Matt Corman come parte di una decisione necessaria a una revisione creativa.

Anche i registi assunti per dirigere le restanti puntate delle 9 previste sono stati licenziati e, sebbene parte del materiale girato verrà comunque utilizzato, l’idea era di portare il revival di Daredevil in una nuova direzione creativa. Dario Scardapane è stato in seguito scelto come showrunner, con i registi di Moon Knight e Loki Justin Benson e Aaron Moorhead coinvolti per aiutare a raddrizzare la nave.

Ora, il sito web della Writers Guild of America ha rivelato i crediti ufficiali per la sceneggiatura e Ord e Corman sono accreditati solo per il secondo episodio. Ciò suggerisce che la maggior parte delle loro idee sono state abbandonate e i loro contributi sono ora minimi, nella migliore delle ipotesi. Saranno comunque nominati produttori esecutivi. Il nome di Scardapane compare parecchio, una chiara indicazione che, come nuovo showrunner, ha lavorato duramente per portare Daredevil: Born Again dove doveva essere secondo Marvel Television.

Chris Ord e Matt Corman relegati a un solo episodio

Ecco l’elenco completo dei crediti di scrittura confermati:

Episodio 1.1 – Dario Scardapane

Episodio 1.2 – Matt Corman e Chris Ord

Episodio 1.3 – Jill Blankenship

Episodio 1.4 – David Feige e Jesse Wigutow

Episodio 1.5 – Grainne Godfree

Episodio 1.6 – Thomas Wong

Episodio 1.7 – Jill Blankenship

Episodio 1.8 – Jesse Wigutow e Dario Scardapane

Episodio 1.9 – Heather Bellson e Dario Scardapane

Sebbene Scardapane sia più noto per il suo lavoro in The Punisher, ha lavorato anche a Jack Ryan e The Bridge. I crediti di Blankenship includono Arrow e Naomi, David Feige è un avvocato che ha lavorato di recente a For Life e Wigutow ha scritto l’imminente Tron: Ares. Godfree è un veterano della DC che ha scritto episodi di The Flash e Legends of Tomorrow (ha anche prodotto Secret Invasion) e Heather Bellson annovera The Sandman e The Walking Dead tra i suoi crediti.

In Daredevil: Born Again della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

Il cast di Daredevil: Born Again

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Born Again debutta su Disney+ il 4 marzo 2025.