Dopo la notizia di questa mattina su Boyd Holbrook oggi arrivano notizie in merito alla possibile nuova data di inizio delle riprese di The Batman – Parte 2, dopo che il film è stato posticipato al 2025.

The Batman – Parte 2 doveva originariamente uscire il 3 ottobre 2025, ma con l’arrivo del 2024 con pochi aggiornamenti ufficiali e scioperi potenzialmente dannosi per la produzione, le speculazioni hanno fatto pensare che un ritardo fosse inevitabile e il film è stato recentemente posticipato di quasi un anno intero al 2 ottobre 2026.

Ora potremmo avere un’idea di quando le telecamere inizieranno a girare il tanto atteso sequel.

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider nell’ultima edizione della sua newsletter, le riprese di The Batman – Parte 2 dovrebbero iniziare ad aprile del prossimo anno.

Questo dà alla Warner Bros. e al regista Matt Reeves tutto il tempo necessario per mettere a punto la sceneggiatura e per riunire i nuovi membri del cast, ma probabilmente non dovremmo aspettarci alcun annuncio ufficiale riguardante l’aggiunta di nuovi attori/personaggi fino al prossimo autunno.

Al momento, tutto ciò che abbiamo a disposizione sono le voci, e recentemente abbiamo sentito che l’attore di Logan e The Sandman, Boyd Holbrook, è in trattative per interpretare Harvey Dent/Due Facce.

Potrebbe essere proprio così, ma, ancora una volta, sembra che dovremo aspettare un bel po’ per saperlo con certezza.

Quando è stato annunciato il nuovo slate del DCU, James Gunn ha confermato che il “BatVerse” di Reeves rimarrà separato dal DCU, quindi questo film, insieme al sequel del Joker di Todd Phillips, saranno considerati racconti “Elseworlds“.

Un nuovo attore indosserà il mantello e la cappa per Batman: The Brave and the Bold, che avrà anche una diversa interpretazione di Robin – il figlio del Crociato incappucciato, Damian Wayne.

Cosa sappiamo su The Batman – Parte 2?

In The Batman – Parte 2 Robert Pattinson riprenderà il ruolo principale, con Matt Reeves che tornerà alla regia. Anche Mattson Tomlin tornerà per scrivere la sceneggiatura insieme a Reeves. La data di uscita è attualmente fissata per il 2 ottobre 2026, ovvero un anno dopo rispetto a quanto precedentemente comunicato. Un rinvio che ha dunque apparentemente confermato i lavori ancora profondamente in corso sullo sviluppo del film. Il primo lungometraggio ha raggiunto più di 770 milioni di dollari al botteghino, diventando il settimo film con il maggior incasso del 2022 e ottenendo recensioni positive.

Nel cast di Batman c’erano anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham Gil Colson, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth e Colin Farrell nel ruolo di Oswald Cobblepot/Penguin. Restano invece dubbi riguardo il coinvolgimento del Joker, introdotto nel primo film con Barry Keoghan nel ruolo. Proprio l’attore, però, ha lasciato intendere che l’arcinemesi di Batman potrebbe far parte del film.