Dragon Trainer: il trailer leakato è disponibile in HD ed è glorioso!

Per qualche ragione, il teaser trailer di Dragon Trainer ha iniziato a essere proiettato in alcuni cinema selezionati lo scorso fine settimana, con il risultato che il nostro primo sguardo al film è arrivato sotto forma di screenshot sfocati dei social media.

Da allora, frammenti di filmati sono finiti online, ma il trailer è ora trapelato per intero… in HD! Non sappiamo come sia successo, ma presumibilmente significa che la versione ufficiale è a poche ore di distanza.

Powered by

Nelle prime scene a disposizione, abbiamo la possibilità di vedere Hiccup, Sdentato e Stoick, interpretato da Gerard Butler che torna nel franchise dopo aver doppiato lo stesso personaggio per i film d’animazione.

<드래곤 길들이기> 실사 영화 첫 예고편 ‘드래곤 길들이기’ 시리즈 딘 데블로이스 감독 작품 미국 2025년 6월 13일 개봉https://t.co/XTIhjTZhIv pic.twitter.com/CTeFP93mKJ — 우아한 (@uahan2) November 19, 2024

A giudicare dal video, il timore che Dragon Trainer sarà poco più di un remake inquadratura per inquadratura sembra fondato. Considerando che saranno passati quasi un decennio e mezzo dall’uscita dell’originale entro il 2025, questo potrebbe non avere molta importanza per gli spettatori.

Tutto quello che sappiamo sul live action di Dragon Trainer

La Universal Pictures ha riunito un cast impressionante per Dragon Trainer che include Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Ruth Codd.

Dean DeBlois, che ha scritto e diretto Lilo & Stitch e la trilogia di Dragon Trainer insieme a Chris Sanders, dirige questo remake.

Nel film d’animazione, Hiccup, un giovane vichingo che sogna di diventare un coraggioso cacciatore di draghi, stringe un’improbabile amicizia con una delle bestie volanti dopo averla ferita per sbaglio. Insieme, Hiccup e il suo nuovo amico, che lui chiama Sdentato, devono unire le loro culture in una lotta contro un gigantesco drago malvagio noto come Morte Rossa.

Dragon Trainer uscirà nelle sale il 13 giugno 2025.