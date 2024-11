James Gunn rassicura: mentre The Brave and the Bold è in fase di scrittura, a breve arriverà il trailer di Superman

C’è molto mistero attorno ai piani DCU di James Gunn, soprattutto perché sembra che gli unici progetti DCEU che rimarranno “canonici” (almeno in una certa misura) saranno quelli su cui ha lavorato in precedenza: The Suicide Squad e Peacemaker.

Gunn ha avuto dato un contributo anche sui progetti DCEU del 2023 ed è persino intervenuto per aiutare a rimodellare The Flash, il film che ha definito come uno dei più grandi progetti di supereroi mai realizzati.

Poi, in quello che sembrava essere un tentativo di aumentare l’interesse per la prima uscita da solista sul grande schermo del Velocista Scarlatto, il regista Andy Muschietti è stato nominato regista di The Brave and the Bold pochi giorni prima che The Flash uscisse nelle sale.

Da allora molti fan si sono chiesti perché Muschietti avrebbe dovuto essere incaricato di riavviare Batman per il DCU. Sì, ha fatto bene con il fattore nostalgia che circondava il ritorno di Michael Keaton come il Crociato Incappucciato in The Flash. Affidargli un film così importante sembra una mossa azzardata, nella migliore delle ipotesi. Ora, parlando con Omelete, Gunn ha confermato: “In questo momento stiamo andando avanti con Brave and the Bold, sta succedendo proprio ora e Matt sta scrivendo The Batman 2 e sta succedendo proprio ora”. Quindi no, Robert Pattinson non si unirà a questo franchise riavviato come membro della Justice League. Non si sa ancora chi interpreterà il nuovo Batman e potrebbe passare molto tempo prima di avere notizie sul casting.

Quando vedremo il trailer di Superman?

Al regista e dirigente dello studio è stato anche chiesto quando vedremo il primo trailer di Superman e, sorridendo, ha risposto: “Non ci vorrà molto”.

In una conversazione separata con Collider, Gunn, che ha partecipato al press tour per promuovere Creature Commandos, ha suggerito che la serie animata potrebbe portare a un eventuale film. “Potremmo decidere di voler fare qualcosa di diverso con Creature Commandos. Potremmo voler partire e fare il film Creature Commandos”, ha stuzzicato Gunn. “So solo che mi piacerebbe avere alcune delle stesse persone coinvolte, come Dean [Loren]”.

Ha aggiunto: “Non ho avuto molte situazioni in cui sono stato in grado di scrivere qualcosa, darlo ad alcune persone, e poi mi hanno riportato questo bellissimo lavoro, e io ero tipo ‘Oh merda! Beh, penso che possiamo migliorarlo qui e qui e qui, ma è intrinsecamente buono’ e non è sempre così. Molte volte, come sceneggiatore, le persone mi portavano qualcosa che avevano diretto da ciò che avevo scritto, e io dicevo, ‘Voglio uccidermi'”.

Sebbene Creature Commandos offrirà uno sguardo a ciò che verrà nel nuovo DCU, è vietato ai minori e molto in linea con The Suicide Squad in termini di tono. Considerato questo, probabilmente dovremo aspettare Superman per avere un’idea di come apparirà realmente la visione di Gunn per questo franchise.