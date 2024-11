Rachel Zegler si sarebbe incontrata con i Marvel Studios per un ruolo

Nonostante le sue performance impressionanti in film come West Side Story e Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, Rachel Zegler si è ritrovata al centro di polemiche per il suo ruolo in Biancaneve. La sua interpretazione dell’iconica principessa Disney ha portato a una purtroppo prevista reazione razzista, sebbene Zegler abbia anche sconvolto molti fan quando ha fatto alcune osservazioni sul personaggio e sulla sua relazione con il Principe Azzurro.

Se aggiungiamo a questo la decisione della Disney e del regista Marc Webb di modernizzare alcuni elementi della storia di Biancaneve, il live action di prossima uscita non è esattamente il film più atteso del momento, tuttavia questo non ci deve impedire di apprezzare comunque le doti di Rachel, cosa che sembra pensare anche Kevin Feige, boss dei Marvel Studios.

La Marvel vuole Rachel Zegler

Sembra infatti che Rachel Zegler stia pianificando di riprendersi con un ruolo nel Marvel Cinematic Universe. Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, “I Marvel Studios vogliono Rachel Zegler per un ruolo”. I rumors non spiegano chi potrebbe interpretare, ma immaginiamo che sia una delle tante stelle nascenti che i Marvel Studios vorrebbero aggiungere a uno dei suoi numerosi franchise.

Zegler non è estranea al genere dei supereroi dopo aver interpretato Anthea in Shazam! Fury of the Gods del 2023. L’attrice ha ricevuto recensioni positive per il suo lavoro nel film DC Comics e sarebbe una buona scelta per qualsiasi personaggio dell’MCU (specialmente ora che il nuovo franchise degli X-Men inizia a prendere forma).

“Ovviamente, è molto divertente interpretare Biancaneve, ma è davvero bello fare una passeggiata sul lato selvaggio ogni tanto”, ha detto Zegler l’anno scorso mentre discuteva del suo ruolo in Shazam! “Penso che entrare in un sequel sia un po’ diverso dal fare una reinterpretazione o una versione live-action o persino un prequel”. “I fan della DC sono così intelligenti riguardo alla tradizione dietro ogni cosa, quindi non vuoi deluderli. Comporta molta pressione.”

Per quanto riguarda i suoi obiettivi di franchising, aggiungerebbe: “Sono una fan sfegatata di Star Wars. Una cosa che dico sempre è che mi sento fortunata che abbiamo ancora nuovi contenuti di Star Wars. Non mi lamenterò mai di ottenere di più da un franchise che amo così tanto.”