Emily Blunt è in trattative per unirsi al cast di The Smashing Machine, che segnerà il debutto alla regia solista di Benny Safdie. Il film sarà un lungometraggio A24 con Dwayne Johnson nei panni del campione di MMA e UFC Mark Kerr. La produzione del film inizierà questa estate.

Emily Blunt è in trattative per interpretare Dawn Staples, la moglie di Kerr. Secondo lo studio, “Mentre cercano di costruire una nuova vita insieme, Dawn fatica a trovare il suo posto nel mondo caotico e contraddittorio di Mark”.

Il progetto riunirebbe Emily Blunt sia con Safdie, con cui ha recitato in Oppenheimer di Christopher Nolan, sia con Johnson, suo co-protagonista nel film Disney del 2021 Jungle Cruise.

La trama del film recita: “’The Smashing Machine’ è un dramma basato sulla storia di Mark Kerr, il leggendario combattente MMA dell’era senza esclusione di colpi dell’UFC all’apice della sua carriera. Lotta con la dipendenza, la vittoria, l’amore e l’amicizia nel 2000.”

Johnson e Safdie si sono collegati per la prima volta al progetto nel 2019, ma hanno perso i contatti e hanno sospeso il film a causa della pandemia. Anni dopo, durante una telefonata con Blunt, Johnson le ha rivelato il suo desiderio di riconnettersi con il progetto e interpretare Kerr. Dopo aver visto il documentario del 2002 “The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr”, Emily Blunt ha incoraggiato Johnson: “Devi fare questo film”.

Quando Blunt e Safdie hanno parlato sul set di Oppenheimer, è venuto fuori il nome di Johnson, e l’attrice ha spinto Safdie a riconnettersi con l’attore. Per la sua performance in Oppenheimer, Emily Blunt è attualmente nominata per un Academy Award.