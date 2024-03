Il film del 1976 Rocky è una delle più celebri pellicole della storia del cinema, un classico intramontabile del genere sportivo capace di vincere l’Oscar come miglior film e lanciare la carriera del suo attore e sceneggiatore Sylvester Stallone. Il successo fu tale che si decise poi di realizzare ben quattro sequel, l’ultimo dei quali, Rocky Balboa, uscito nel 2006. Quello sembrò essere il capitolo conclusivo della saga, o quantomeno delle vicende con protagonista Rocky. Dieci anni dopo, nel 2016, è infatti stato realizzato lo spin-off Creed – Nato per combattere (qui la recensione), seguito da poi nel 2019 da Creed II (qui la recensione).

Questo sequel ha un valore piuttosto speciale, in quanto si collega direttamente agli eventi di Rocky IV, tra la morte di Apollo Creed e la minaccia di Ivan Drago. Il regista Ryan Coogler non ha però potuto occuparsi della regia di questo sequel, in quanto impegnato nella realizzazione di Black Panther. Il ruolo è dunque inizialmente stato affidato allo stesso Stallone, anche sceneggiatore del film, il quale ha però poi deciso di lasciare la regia a Steven Caple Jr., fattosi notare con il crime The Land successivamente chiamato a dirigere Transformers – Il risveglio. Al di là di questi cambi, tornano dunque in Creed II una serie di elementi del passato, tra cui alcuni degli attori simbolo di Rocky IV.

Nel dar vita in quello che è stato descritto come un Creed vs. Drago II, il film non ha mancato di ottenere un altro grande successo per la saga, cosa che ha poi permesso di realizzare anche un Creed III (qui la recensione) e più in generale diversi altri prodotti legati a questo franchise. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ad altro ancora. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Creed II

Adonis Creed, che si è fatto un nome nel mondo della boxe sotto la guida di Rocky Balboa, è finalmente diventato campione del mondo dei pesi massimi. Tra il pugilato e il matrimonio con Bianca, tutto sembra dunque procedere bene per lui. I problemi, però, non tardano ad arrivare. Ivan Drago, il pugile russo che ha ucciso il padre di Adonis, Apollo, arriva a Philadelphia con suo figlio, Viktor, per sfidare il campione. Contro il parere di Rocky, Adonis accetta e ne paga le conseguenze in un incontro punitivo che vince solo per un cavillo. Ferito e demoralizzato, Adonis e Rocky dovranno trovare il modo di riaccendere il loro spirito combattivo per affrontare nuovamente il loro passato.

Il cast di Creed II, da Rocky ad Ivan Drago

Ad interpretare Adonis Creed vi naturalmente ancora una volta Michael B. Jordan. Ancora più di quanto fatto per il primo film, l’attore si è sottoposto per questo sequel a un allenamento fisico molto intenso per essere ulteriormente credibile come pugile e mostrare un evoluzione nel fisico di Adonis. Si è dunque allenato due o tre volte al giorno e ha seguito una dieta rigorosa. Nonostante ciò, le riprese degli incontri si sono rivelate così intense che in più occasioni Jordan ha rischiato di finire KO, proprio come avvenne a Sylverster Stallone durante le riprese di Rocky IV. Proprio con Creed II, Stallone ha interpretato Rocky per quella che si ritiene essere l’ultima volta nella sua carriera.

L’attrice Tessa Thompson riprende il ruolo di Bianca, moglie di Adonis e madre di sua figlia, mentre Phylicia Rashad interpreta Mary Anne Creed, vedova di Apollo e madre adottiva di Adonis. L’attore Dolph Lundgren torna ad interpretare il temibile Ivan Drago e per l’occasione si è a sua volta sottoposto ad un allenamento intensivo con il fine di raggiungere la massima possenza muscolare possibile. Lundgren ha inoltre collaborato con il regista Steven Caple Jr. per modificare il suo fisico e invecchiare esteticamente il personaggio di Drago per tradurre visivamente la povertà e le sofferenze subite, colorando di giallo i suoi denti. Milo Ventimiglia interpreta invece il figlio di Rocky, Rocky Jr.

La ricerca per l’interprete di Viktor Drago è durata diversi mesi e si è svolta in tutto il mondo. La produzione ha incontrato atleti di varie discipline come arti marziali, kickboxing, boxe e football americano. Dopo aver passato diversi mesi a visionare centinaia di foto, video e registrazioni di provini, Stallone ha scovato il pugile tedesco Florian Munteanu, scegliendo di affidare a lui il ruolo. Brigitte Nielsen, che riprende il ruolo di Ludmilla, ex moglie di Ivan Drago, da Rocky IV, è nella vita reale l’ex moglie di Stallone. I due si sono fidanzati durante le riprese di quel film, si sono sposati dopo la prima e hanno divorziato due anni dopo.

Creed II: l’incontro finale

Di particolare rilevanza, come sempre all’interno della saga di Rocky, è l’incontro finale, nel quale non solo si determina la conclusione del racconto ma si ripropone in modo accentuato quanto visto fino a quel momento nel film, portando dunque a compimento ogni aspetto del racconto e della sua messa in scena. Per quanto riguarda l’incontro finale di Creed II, questo si conclude con Ivan Drago che finalmente si rende conto che l’incolumità del figlio è più importante della vendetta o dell’accettazione da parte dell’élite russa, e getta dunque la spugna sul ring, ponendo dunque fine all’incontro e salvando suo figlio, il quale si sparebbe altrimenti spinto fino alla morte pur di non crollare a terra.

Il finale di Creed II dialoga dunque con quello di Rocky IV, dove il personaggio interpretato da Stallone ottiene infine la sua vendetta in nome di Apollo. “Vendetta” che ottiene ora anche lo stesso Adonis, per il quale quell’incontro risuonava in modo ovviamente più personale. Un curioso dettaglio relativo al finale è invece la presenza tra il pubblico del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, che può essere visto in piedi nella fila dietro i posti vuoti al minuto 01:55:05, dopo che la madre di Drago ha lasciato l’arena. All’epoca delle riprese non era però ancora stato eletto come presidente dell’Ucraina ed era dunque ancora conosciuto semplicemente come attore.

Il trailer di Creed II e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Creed II grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 29 febbraio alle ore 21:20 sul canale Rai 2.