Avevamo già raccontato di come David Krumholtz, che interpreta il fisico Izzy Rabi in Oppenheimer, ha supplicato la Marvel di considerarlo per La Cosa dei Fantastici Quattro. Ora l’attore torna sul ruolo tanto ambito, ma perso contro Ebon Moss-Bachrach, per spiegare come mai desiderava così tanto essere Ben Grimm.

Parlando con ComicBook.com, Krumholtz ha parlato più approfonditamente di ciò che lo ha attratto verso La Cosa e ha condiviso il suo apprezzamento di lunga data per l’Universo Marvel. “Sono cresciuto leggendo ossessivamente i fumetti Marvel”, ha detto. “Quando è nato il MCU, la soddisfazione nel vedere i costumi reali e vedere cosa potevano fare e farlo in modo accurato e autentico, è stato esattamente il mio sogno diventato realtà. Quando leggi quei fumetti, è difficile non immaginarli come film, e loro lo hanno realizzato. Lo hanno fatto davvero, e davvero bene. È stato emozionante, per me.” “Vorrei ancora moltissimo far parte del MCU ad un certo punto. Non ho scrupoli. Non è bello dirlo in questo momento. Non mi interessa. Per me è la cosa più bella perché La Cosa sembrava proprio una buona idea, in una certa misura. Penso che Ebon Moss-Bachrach farà un ottimo lavoro con questo.”

“Molto è motion capture e roba vocale, quindi volevo davvero provarlo e non l’avevo mai fatto prima, quindi è stato qualcosa che mi ha incuriosito molto. Solo per far parte della squadra, ho sempre amato quel personaggio, ma non si sa mai. Succederà qualcosa, oppure no, finirò per interpretare l’ortodontista di Ghost Rider.”

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà I Fantastici Quattro, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. La notizia del casting di Pascal era già trapelata a novembre, mentre anche gli altri nomi erano usciti da recenti indiscrezioni.

Pedro Pascal è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby ha fatto parte del franchise di Mission Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

L’uscita di Fantastici Quattro è ora fissata per il 25 luglio 2025.