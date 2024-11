Fede Álvarez aggiorna sul sequel di Alien: Romulus, “Si tratta di trovare la storia giusta”

Alien: Romulus è uno dei più grandi successi di quest’anno e ha fatto rinascere definitivamente l’interesse dei fan per il franchise. Il film diretto da Fede Álvarez era pieno di spaventi, gore e gli Xenommorfi più inquietanti della storia del franchise. Dopo il successo del film, a ottobre è stato annunciato un sequel con il ritorno del regista al timone, ma da allora non se ne è saputo più nulla. Ora le cose cambiano: Álvarez ha recentemente fornito un aggiornamento entusiasmante.

Parlando con io9, il regista più amato dai fan ha affermato che il lavoro per il sequel è in corso con il suo partner di scrittura Rodo Sayagues, con cui ha co-scritto Romulus “Beh, voglio dire, vogliamo assolutamente farlo. Lo studio vuole farlo. Io voglio farlo”. Ha poi spiegato il loro processo elaborando:

“Credo che con i sequel si tratti sempre di trovare la storia giusta. Io e Rodo [Sayagues], il mio co-sceneggiatore, abbiamo alcune idee, ma non è finché non troviamo qualcosa che ci faccia dire “Ok, questo è un film che vale la pena fare” che ci imbarchiamo davvero. Quindi è questo il processo in cui ci troviamo adesso, cercare di trovare una storia che sia degna del tempo di tutti e che sia degna del titolo”. Álvarez ha inoltre spiegato che il team è cauto nel realizzare un sequel solo per il gusto di farlo.

Altrimenti, non si vuole mai cadere nell’errore di fare [un sequel] solo perché il primo è un grande successo… [fare un sequel] solo perché si può fare, è sempre una ricetta per il disastro”.

Alien: Romulus è un grande successo per il 20th Century Studio

Alla sua uscita, all’inizio di quest’anno, Alien: Romulus si è rivelato uno dei film più importanti dell’anno, raccogliendo più di 350 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 245 milioni provenienti dai mercati internazionali. Il film è stato anche considerato “fresco” con un punteggio dell’80% da parte della critica e dell’85% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes. Per quanto riguarda il futuro della storia, Steve Asbell , dirigente dei 20th Century Studios, ha dichiarato: “I due sopravvissuti, Rain e Andy, interpretati da Cailee Spaeny e David Jonssson, sono stati i veri punti di forza del film. Quindi penso sempre a questo: ‘Wow, dove la gente vuole vederli andare dopo? Sappiamo che ci saranno gli alieni. Sappiamo che ci saranno grandi scene horror. Ma mi sono innamorato di entrambi e voglio vedere la loro storia”.