Dopo la clip della scorsa settimana sulla trasformazione di Kim Kardashian in Siobhan Corbyn, FX Networks ha finalmente rilasciato il trailer di American Horror Story: Delicate Part Two, che mostra la star dei reality trasformata in attrice che va oltre ogni limite per rendere la vita di Anna Victoria Alcott (interpretata da Emma Roberts, veterana di AHS) la peggiore in assoluto.

Mentre l’Anna di Emma Roberts, e la Siobhan di Kim Kardashian si fanno sensuali nel teaser, quest’ultima dimostra in seguito che “nulla la ostacolerà” mentre elabora i suoi astuti piani. Questo ha spinto Anna a definire Siobhan un “mostro”, al quale Siobhan ha risposto rapidamente: “No, tesoro, io sono molto peggio”.

American Horror Story: Delicate Part One ha concluso la sua corsa di cinque episodi lo scorso anno. La seconda parte, composta da quattro episodi, andrà in onda il mercoledì a partire dal 3 aprile alle 22.00 ET. Il giorno successivo sarà trasmessa in streaming su Hulu e sarà disponibile su Star+ in America Latina e Disney+ in altri territori.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Di cosa parla American Horror Story: Delicate?

Basata sul romanzo Delicate Condition di Danielle Valentine, l’ultima stagione è descritta come un “thriller avvincente su un’attrice che si convince che una figura sinistra sta facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non avvenga mai”.

“Una serie drammatica horror antologica incentrata su diversi personaggi e luoghi, tra cui una casa dal passato omicida, un manicomio, una congrega di streghe, un freak show, un hotel, una fattoria a Roanoke, una setta, l’apocalisse e un campo estivo”, si legge nella sinossi.

American Horror Story: Delicate vede nel cast anche Matt Czuchry nel ruolo di Dex Harding, Denis O’Hare nel ruolo del Dr. Hill, Julie White nel ruolo della signora Preecher, Annabelle Dexter-Jones nel ruolo di Sonia Shawcross, Michaela Jaé Rodriguez nel ruolo di Nicolette, Cara Delevingne nel ruolo di Ivy e Maaz Ali nel ruolo di Kamal.