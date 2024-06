Gainax: fallisce lo studio d’animazione che realizzò Evangelion

Gainax, studio d’animazione che realizzò tra le altre opere il cult Neon Genesis Evangelion di Hideaki Anno, ha dichiarato il fallimento tramite un comunicato stampa ufficiale da parte del Direttore rappresentativo Yasuhiro Kamimura.

“Desideriamo informarvi che il 29 maggio la nostra società Gainax Co., Ltd. ha presentato istanza di fallimento aziendale presso il tribunale distrettuale di Tokyo, che è stata accettata. Dalla nostra fondazione nel 1984, abbiamo prodotto animazioni e prodotto e venduto software di gioco.

Sebbene sia stato benedetto con diversi lavori di successo come “Neon Genesis Evangelion” (attualmente protetto da copyright di Khara Co., Ltd.), dal 2012 circa ha iniziato a gestire un ristorante con scarse prospettive e ha fondato e gestito un’azienda di CG senza un piano. La situazione economica dell’azienda è peggiorata a causa del management e dei dirigenti operativi che gestiscono l’azienda come se fosse di loro proprietà personale, come ad esempio grandi quantità di prestiti non garantiti concessi a singoli dirigenti e perdita di ordini per lavori di investimento.”

“Con la collaborazione di Mr. Khara e dei registi nell’ambito del nuovo sistema, lavoreremo con le aziende partner per confermare i diritti sulle opere, proteggere i diritti degli scrittori e creatori e dissipare i diritti delle opere principali in modo che ogni produzione comitato potrà utilizzarli in futuro. Anche se abbiamo cercato di gestire e gestire adeguatamente la proprietà intellettuale e i materiali in corso, molti membri del precedente gruppo dirigente rimangono azionisti e non siamo stati in grado di eliminare la grande quantità di debito. che si era accumulato durante il sistema precedente.” Si legge più avanti nel comunicato. Per poi concludersi con una nota che dichiara che il nome e il marchio Gainax è stato requisito dalla Khara Co.

A seguito del comunicato di Kamimura, Khara Co. ha replicato una precisazione sul suo sito ufficiale, in cui si legge: “La nostra azienda è da tempo consapevole della cattiva gestione della Gainax e dell’esistenza del debito, e Anno ha espresso preoccupazione per la gestione e ha avanzato proposte per migliorare la gestione, ma non le abbiamo accettate per molto tempo. Anche in una situazione del genere, abbiamo accettato l’offerta da parte del team di gestione dell’epoca e ha fornito prestiti di sostegno come modo per chiudere l’affare. Tuttavia, la situazione alla Gainax non è cambiata e la situazione ha continuato a peggiorare, al punto che l’allora direttore rappresentativo è stato arrestato nel 2019 per un procedimento penale non correlato alla gestione aziendale.

Dopo l’arresto dell’ex direttore rappresentativo della Gainax, il nostro direttore rappresentativo Hideaki Anno ha chiesto a KADOKAWA, King Records Co., Ltd. e Trigger Co., Ltd. di impedire voci dannose su lavori correlati, principalmente sulla serie Evangelion.”

La dichiarazione si conclude: “Infine, è un peccato che uno studio di animazione con una storia di poco meno di 40 anni sia giunto al termine in questo modo. Come affermato nel comunicato di Gainax, il marchio e il titolo di GAINAX vengono acquisiti e gestiti dalla nostra azienda.

Inoltre, “GAINAX Inc.” si riferisce a “GAINAX Co., Ltd. (Studio Gaina)” e “Fukushima Gaina” (entrambi precedentemente “Fukushima Gainax”), “GAINAX International”, “GAINAX Kyoto” e “Yonago Gainax “.”, “GAINAX Niigata Co., Ltd.”, “GAINAX WEST”, ecc. sono società separate e non esiste alcun accordo di licenza di marchio tra la nostra società e le società simili sopra menzionate.”