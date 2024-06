Baki Hanma vs Kengan Ashura: tutto quello che c’è da sapere sull’anime di arti marziali

Baki Hanma VS. Kengan Ashura, una delle serie manga di combattimento più attese, sta per arrivare sui vostri schermi e presenta un attesissimo crossover (che non abbiamo chiesto ma di cui avevamo bisogno).

I potenti combattenti di “KENGAN ASHURA” di Yabako Sandrovich e Daromeon e di “BAKI” di Keisuke Itagaki si uniscono in questo film, che sarà sicuramente un’attrazione per gli appassionati di anime e anche per i neofiti.

Baki Hanma VS. Kengan Ashura, trama e cast

Un sogno diventa realtà per gli appassionati di arti marziali: Baki Hanma VS Kengan Ashura è il crossover anime più atteso dell’anno.

La serie “Baki”, pubblicata in “Weekly Shonen Champion” di Akita Shoten, è un manga di arti marziali di enorme successo che ha venduto oltre 85 milioni di copie. Baki narra le storie di vari combattenti e ruota intorno all’epica lotta all’ultimo sangue tra il protagonista Baki Hanma, il più giovane campione di lotta clandestina, e suo padre Yujiro Hanma, la “la più forte creatura sulla terra”.

Il manga “KENGAN ASHURA” è estremamente apprezzato e resta senz’ombra di dubbio il più popolare fumetto tra gli utenti del sito web Ura Sunday e dell’app MangaONE. L’umile impiegato Kazuo Yamashita incontra il misterioso lottatore di arti marziali Ohma Tokita e resta coinvolto in incontri “Kengan”, tramite cui alcune corporazioni regolano i conti puntando grandi somme di denaro su lottatori esperti.

Con il film di prossima uscita prende vita un’incredibile collaborazione tra le serie “Baki Hanma” e “KENGAN ASHURA”, in esclusiva su Netflix.

Cast

Nobunaga Shimazaki, Tatsuhisa Suzuki

Staff

Tratto dai manga: “Baki the Grappler” di Keisuke Itagaki e “Kengan Ashura” di Yabako Sandrovich

Regia: Toshiki Hirano, Ideatore associato: Yabako Sandrovich

Sceneggiatura: Atsuo Ishino

Produzione dell’animazione: TMS Entertainment

Produzione: Baki Hanma Production Committee / Kengan-kai 2

Tutto sulla serie Baki e Kengan Ashura

Le violente battaglie tra Baki Hanma e suo padre, la bestia più dura del mondo, hanno attirato i lettori della serie “BAKI”, che ha venduto oltre 85 milioni di copie. Kazuo Yamashita e Ohma Tokita sono seguiti in “KENGAN ASHURA” mentre affrontano il duro mondo degli incontri Kengan, dove i disaccordi d’affari vengono risolti scommettendo su abili combattenti.

Battaglie in Baki Hanma VS. Kengan Ashura

Saw Paing Yoroizuka vs. Kaoru Hanayama

Da “KENGAN ASHURA”, Saw Paing, un insegnante dell’arte marziale tradizionale birmana Lethwei, rappresenta il Villaggio dell’Alba. L’uomo di fronte a lui è Kaoru Hanayama, noto anche come “BAKI”, un leggendario combattente giapponese che all’età di 15 anni è diventato il secondo boss della famiglia yakuza Hanayamagumi.

Raian Kure vs. Jack Hammer

Il più feroce assassino del clan Kure di “KENGAN ASHURA”, Raian Kure, che rappresenta la Under Mount, Inc, si scontra con Jack Hammer, un combattente canadese di “BAKI”.

Ohma Tokita vs. Baki Hanma

Con la sua visione acuta e il suo stile di combattimento Nikostyle, Ohma Tokita affronta Baki Hanma, il giovane campione che vuole diventare più forte di suo padre, la bestia più forte del mondo.