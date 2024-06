Under Paris: la spiegazione del finale e il significato del film sullo squalo della Senna

Nella grande tradizione di grandi film come Meg, Sharknado e, naturalmente, Mega Shark Versus Giant Octopus, arriva un nuovo “capolavoro” che deve essere visto per essere creduto, Under Paris.

Non lasciatevi ingannare, però. Il titolo di Under Paris di Netflix è tanto noioso e senza pretese quanto la sinossi è selvaggia. La storia inizia con un’esperta di squali di nome Sophia (Bérénice Bejo) che ha perso tragicamente il marito mentre faceva ricerche su uno squalo Mako di nome Lilith. Questa tragica perdita la strazia ancora di più di quanto lo squalo abbia fatto a pezzi il suo uomo.

Ma anni dopo, quando Lilith ha inspiegabilmente raggiunto la Senna, Sophia combatte per salvare Parigi dalle fauci della morte, lottando contro funzionari governativi ignoranti che si rifiutano di credere di essere loro stessi nel mezzo di un film di squali. Il regista Xavier Gens, famoso per Frontier(s), è noto per le sue scelte azzardate, ma questo non vi preparerà al finale di Under Paris.

Il finale di Under Paris spiegato: Vincono gli squali?

Mentre il film procede e Sophia si avvicina sempre più a salvare Parigi, fa una scoperta sorprendente: Lilith non solo ha fatto l’impossibile e ha viaggiato dall’Oceano Pacifico alla Senna, ma ha anche creato un mini-esercito di bambini riproducendosi da sola senza bisogno di un compagno. A volte è una cosa che accade in natura. Cercate.

Il problema è che questi piccoli mutanti sono in qualche modo in grado di sopravvivere in acqua dolce, proprio come la mamma, il che non è di buon auspicio per la popolazione francese e quindi per il futuro della produzione di brie in tutto il mondo. La cosa peggiore è che possono anche riprodursi per via asessuata. Un intero esercito di piccoli squali arrabbiati crescerà nelle catacombe di Parigi.

Il sindaco ignora l’avvertimento di Sophia perché la città sta ospitando un triathlon che sarà determinante per la possibilità della Francia di ospitare le Olimpiadi. Ignorare i problemi degli squali andava benissimo per il sindaco in Lo squalo, e purtroppo lo stesso vale in questo caso.

Non aiuta il fatto che un gruppo di attivisti giovanili, Save Our Seas, stia lottando per proteggere Lilith, perché a quanto pare anche gli squali hanno dei sentimenti. I leader Mika e il suo partner Ben non solo non riescono a salvare Lilith, ma falliscono anche nel salvare se stessi, insieme ad alcuni colleghi attivisti che finiscono tutti per prendere parte al buffet di squali.

Ma anche in questo caso, nessuno è del tutto preparato al bagno di sangue che sta per arrivare. Ed è davvero un bagno di sangue.

In men che non si dica, la squadra di Sophia viene uccisa mentre cerca di piazzare le bombe che faranno saltare in aria il nido di squali. Stranamente, le bombe sono responsabili della loro morte tanto quanto gli squali stessi.

Quando finalmente i militari francesi si rendono conto di ciò che sta accadendo, cercano di abbattere gli squali, solo per colpire accidentalmente gli esplosivi della Seconda Guerra Mondiale ancora nascosti nella Senna.

Le esplosioni che seguono fanno crollare vecchi ponti e altre strutture, provocando una vera e propria alluvione che travolge Parigi. E dove c’è un’inondazione, è facile che altri squali arrivino a terra e inizino a cibarsi di tutti coloro che sono stati troppo furbi per nuotare nel fiume.

Alla fine, la famiglia di Lilith esce vittoriosa, perché sono squali e gli squali sono forti. Ma la cosa più sconvolgente è che non c’è un finale eroico in cui la marea viene ribaltata all’ultimo minuto. Under Paris finisce davvero con la morte di tutti mentre gli squali si impadroniscono della capitale francese.

E dato che possono riprodursi a un ritmo esponenziale, non passerà molto tempo prima che anche il resto del mondo soccomba a questo vero e proprio sharknado.

Il film lo dice quando una mappa nei titoli di coda rivela la velocità con cui gli squali si diffonderanno, tagliando fuori gli esseri umani dall’accesso all’acqua di cui abbiamo bisogno per sopravvivere come civiltà.

Netflix non ha ancora commissionato un sequel, ma è solo questione di tempo. Immaginate un nuovo film ambientato nel Tamigi o più lontano, come il fiume Nilo?

E così un nuovo concorrente si aggiunge a franchise come Meg, Sharknado e, naturalmente, Mega Shark vs Giant Octopus nella grande tradizione dei grandi film con gli squali.