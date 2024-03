Il regista di Alien: Romulus, Fede Alvarez, ha rivelato le reazioni di Ridley Scott e James Cameron al suo film, nuovo capitolo del franchise di Alien. Parlando con THR, Alvarez ha infatti raccontato di aver mostrato il lungometraggio ai due registi, autori rispettivamente di Alien e Alien – Scontro finale. Scott e Cameron a quanto pare hanno entrambi amato questo nuovo film della saga, ma sembra abbiano anche dato al regista pareri ed elementi su cui riflettere molto diversi tra loro. “Per quanto sia intimidatorio, questa è la parte migliore del poter lavorare a qualcosa di simile“, ha affermato Alvarez.

“Per tutti noi, qualunque cosa facciamo, il sogno è quello di sederci con i maestri del nostro mestiere, parlare di quello che facciamo e imparare a farlo meglio. E il processo di realizzazione di questo film mi ha permesso di fare questa esperienza con Ridley. A livello di storia, prima gli abbiamo detto cosa avevo intenzione di fare e poi, quando l’ha letto, ho discusso con lui della sceneggiatura. E poi, quando ha visto il film, ho discusso con lui del mio montaggio. Quindi considero ognuno di quei momenti e delle conversazioni creative con Ridley come un momento culminante della mia carriera e della mia vita“

“Anche James Cameron è una persona che ho conosciuto nel corso degli anni e quando ha saputo che lo stavo facendo, abbiamo iniziato a parlarne. Quindi ho avuto una conversazione con lui anche a livello di sceneggiatura. Ora ha visto il film e gli è piaciuto molto. È affascinante anche perché gli appunti e i commenti di Cameron e Scott sono completamente diversi. Qualunque cosa dicesse Ridley, Cameron diceva qualcosa di diverso. Erano tutti commenti, appunti e pensieri super intelligenti sul film e sulla regia, eccetera, ma entrambi hanno approcci completamente diversi”.

“Quindi la parte fantastica della realizzazione di questo film è stata quella di avere la possibilità di lavorare con loro“. Come noto, infatti, i due film realizzati da loro per la saga sono profondamente diversi: l’Alien di Scott è un puro horror fantascientifico, mentre Cameron con Aliens – Scontro finale ha invece dato vita ad un vero e proprio film di guerra, sempre calato in un contesto fantascientifico. Scott si era detto furioso per essere stato sostituito da Cameron per il sequel, riconoscendo però poi la bellezza dell’opera realizzata da Cameron.

Alien: Romulus, tutto quello che sappiamo sul film

Il film è interpretato da Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu. Alien: Romulus è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett.

Il film è prodotto da Ridley Scott (Napoleon), che ha diretto l’originale Alien e ha prodotto e diretto i nuovi film della saga, Prometheus e Alien: Covenant, Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) e Walter Hill (Alien); mentre Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (Charlie’s Angels), Brent O’Connor (Bullet Train) e Tom Moran (Unstoppable – Fuori controllo) sono i produttori esecutivi.

Durante una chiacchierata con Variety sul red carpet dei Gotham Awards dello scorso anno, la Spaeny ha rivelato che Romulus si svolge tra gli eventi dell’Alien originale di Ridley Scott e il sequel di James Cameron, Aliens – Scontro finale. “Dovrebbe inserirsi tra il primo e il secondo film“, ha detto Spaeny. “Hanno portato lo stesso team di ‘Aliens’, il film di James Cameron. Le stesse persone che hanno costruito quegli xenomorfi sono venute a costruire i nostri. Quindi vedere il progetto originale con le persone originali che hanno lavorato a questi film per più di 45 anni e che hanno fatto parte della loro vita è stato davvero incredibile“.

A produrre il film c’è naturalmente anche la Scott Free, la società del regista originale di Alien, Ridley Scott, che è produttore esecutivo. Con il titolo Alien: Romulus, non è dunque ancora stato rivelato molto riguardo all’ambientazione, alla collocazione temporale o alla trama del film. Ad aprile, Álvarez aveva rilasciato un’immagine dietro le quinte di un facehugger che stringe il ciak del film a bordo di una stazione spaziale. La presenza del facehugger conferma che il film si svolgerà dopo gli eventi di Prometheus e Alien: Covenant, che hanno rappresentato le origini degli Xenomorfi così come li si conosce.

L’esperienza di Álvarez con i film La casa e Man in the Dark potrebbe però anche suggerire che lo sceneggiatore-regista riporterà il franchise alle sue origini, con un thriller dove il cast è braccato dagli alieni all’interno dei confini della stazione spaziale. Con l’imminente film di Alien che ha finalmente ricevuto una data di uscita, il 16 agosto, il pubblico può ora aspettarsi che vengano nei prossimi mesi rivelati ulteriori dettagli sulla trama.