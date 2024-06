Giancarlo Esposito: una teoria sul suo misterioso personaggio nel MCU

Da quando la star di The Mandalorian e The Boys, Giancarlo Esposito, ha confermato di essere stato scelto per un ruolo misterioso nel MCU, le speculazioni si sono scatenate su chi potrebbe interpretare. L’attore ha confermato che avrebbe debuttato in un film prima di apparire in una serie TV Disney+ e le foto dal set di Captain America: Brave New World hanno rivelato che il suo progetto per il grande schermo è proprio il film che vedrà protagonista Anthony Mackie.

Esposito è stato arruolato per le riprese aggiuntive e un primo sguardo al suo personaggio senza nome lo ha mostrato in equipaggiamento tattico con diversi coltelli e quella che sembra essere un’ascia.

In genere, una foto dal set del genere chiarirebbe chi sta interpretando un attore; ma allo stato attuale delle cose, non abbiamo certezza di chi possa essere. Ma magari si possono fare delle congetture.

Una nuova voce che circola online suggerisce che Giancarlo Esposito interpreterà il cattivo di Moon Knight, Bushman. L’esistenza del personaggio è stata confermata nella prima stagione dello show ed è logico che sia lui il prossimo nemico di Marc Spector/Steven Grant/Jack Lockley in seguito alle voci su un secondo lotto di episodi che stanno andando avanti per la serie con Oscar Isaac.

Degno di nota è anche il fatto che i Marvel Studios abbiano arruolato lo sceneggiatore di Moon Knight Matthew Orton per scrivere le riprese aggiuntive di Captain America: Brave New World.

Bushman, il cui vero nome è Raoul Bushman, è un supercriminale e principalmente un avversario di Moon Knight. Creato da Doug Moench e Bill Sienkiewicz, è apparso per la prima volta in Moon Knight n. 1 degli anni ’80.

Bushman è un ex mercenario e soldato con un passato nella guerriglia. Riconoscibile dal viso tatuato e dai denti aguzzi, è noto per la sua brutalità e abilità di combattimento. Il cattivo ha avuto un ruolo cruciale nell’origine di Moon Knight; durante un’operazione in Egitto, tradì e abbandonò Marc Spector credendolo morto. Spector fu resuscitato dal dio egiziano della luna Khonshu e assunse il ruolo di Moon Knight per cercare vendetta contro Bushman.

Anche se ci aspettavamo un Bushman diverso dal punto di vista fisico rispetto a Giancarlo Esposito, questa è una possibilità intrigante e ci sono innumerevoli ragioni per cui potrebbe incrociare la strada con Capitan America.