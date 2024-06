Captain America: Brave New World, foto dal set rivela il primo sguardo al villain di Giancarlo Esposito

La star di The Mandalorian Giancarlo Esposito è stato finalmente avvistato sul set di Captain America: Brave New World in costume completo. Come potete vedere nel post X qui sotto, il suo personaggio è armato di tutto punto!

Con tre coltelli sul petto e una grossa pistola (un’ascia?) nella fondina alla sua sinistra, questo misterioso cattivo sembra davvero formidabile. È probabile che prenda di mira il nuovo Capitan America del MCU, ma chi diavolo è?

In verità, non lo sappiamo! Sebbene foto del set come questa lascino solitamente trapelare la notizia, nulla identifica Esposito come uno specifico personaggio Marvel. L’attore ha dichiarato che apparirà in una serie televisiva dopo il debutto sul grande schermo, quindi il fatto che interpreti un assassino – potenzialmente assoldato dal sindaco Wilson Fisk – in Daredevil: Born Again, ad esempio, ha senso.

Potrebbe essere una versione “a terra” di Cutthroat della Serpent Society o di un altro oscuro cattivo dei fumetti; d’altra parte, i Marvel Studios potrebbero aver creato un personaggio completamente originale da far interpretare alla star di Breaking Bad.

Gran parte di Captain America: Brave New World è stato girato in gran parte nel 2023, prima che gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA bloccassero la produzione. Durante il periodo di inattività, i dirigenti dei Marvel Studios hanno deciso che il seguito di The Falcon and the Winter Soldier aveva bisogno di una revisione e lo scrittore Matthew Orton è stato arruolato per scrivere le scene per i reshoot.

Il personaggio di Giancarlo Esposito è stato aggiunto durante le riscritture ed è stato descritto come “un agente antagonista del caos” e “una seria spina nel fianco di Sam Wilson”. Una cosa che è ormai chiara è che non interpreterà un personaggio importante come il Dottor Destino o Magneto!

Date una prima occhiata al cattivo di Giancarlo Esposito di Captain America: Brave New World World nel post X qui sotto.

Giancarlo Esposito joins the ‘Captain America: Brave New World’ cast , photo Christopher Oquendo

Grantville, Georgia #marvel #capatainamerica #bravenewworld ‘NEW WORLD’ sign of the times … pic.twitter.com/wt3ZAb4Ujp — Christopher Oquendo Photographer (@Christo45951886) June 1, 2024

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreta la cattiva Diamondback. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Ad ora, il film è indicato come uno dei titoli più importanti della Fase 5.

Anthony Mackie ha recentemente dichiarato che questo film è “10 volte più grande” della sua serie Disney+ e ha parlato della dinamica tra Cap e il nuovo Falcon, Joaquin Torres. “Sono in coppia alla pari“, ha scherzato. “Sono entrambi militari. Io ero il suo ufficiale comandante. Tra noi c’è più amicizia rispetto al modo in cui ammiravo Steve o al modo in cui non mi piaceva Bucky“.

“Questo film è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l’idea di cosa sia e cosa sarà questo universo“, ha aggiunto Mackie. “Penso che con questo film, si stia ottenendo un chiaro, nuovo marchio di ciò che la Marvel vuoole essere nello stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier“.