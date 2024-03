Godzilla e Kong – Il nuovo impero ha una scena post-credits?

Godzilla e Kong – Il nuovo impero (qui la recensione) è finalmente arrivato in sala. Sono passati 3 da Godzilla vs. Kong e i fan attendevano con trepidazione un nuovo progetto che riunisse i due titani sul grande schermo. In questo caso, i due si ritrovano per proteggere il mondo da una minaccia nascosta nelle profondità della Terra. Naturalmente, dato che si parla di un universo cinematografico, anche per questo nuovo film sorge spontanea la domanda sulla presenza o meno di una scena post-credits che anticipi il futuro del MonsterVerse.

Ebbene, ora abbiamo la risposta. Non c’è una scena post-credits e nemmeno una scena mid-credits in Godzilla e Kong – Il nuovo impero. Tuttavia, c’è qualcosa che dovreste ascoltare alla fine del film. Dopo i titoli di coda, infatti, si sente un grido senza alcuna immagine. Il grido sembra provenire da Mothra, poiché la falena madre fa il suo ritorno in questo film. In Godzilla: King of the Monsters Mothra si è sacrificata per dare energia a Godzilla. Tuttavia, il kaiju prima di uscire di scena ha messo in atto alcuni piani di emergenza.

Sembra che le uova di Mothra siano infatti state lasciate sparse per il mondo e questo nuovo film segue Jia mentre aiuta a farne schiudere una, segnando così il ritorno della gigantesca falena, che si rivela decisiva nella battaglia finale. Sentire il suo urlo di battaglia nei titoli di coda lascia dunque ipotizzare che tale titano farà il suo ritorno anche in un prossimo film, dove magari avrà maggior spazio all’interno del racconto. Sappiamo dell’intenzione del regista Adam Wingard di realizzare almeno un altro film dedicato a Godzill e Kong, per cui non resta che attendere maggiori novità a riguardo.

Cosa sappiamo su Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero?

La sinossi di Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero anticipa che il film metterà “L’onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza e la nostra. Il film approfondisce i le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island e oltre, mentre scopri la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi straordinari esseri e li ha legati all’umanità per sempre.“

Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero è interpretato da Dan Stevens (Legion; The Guest), Rebecca Hall (Iron Man 3; Transcendence), Brian Tyree Henry (Atlanta ; Eternals), Kaylee Hottle (Godzilla vs. Kong ; Magnum PI), Fala Chen (Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli; The Undoing), Alex Ferns (The Batman; Wrath of Man) e Rachel House (Thor: Ragnarok; Next Goal Wins). Wingard torna alla regia con una sceneggiatura di Terry Rossio, Jeremy Slater e Simon Barrett. Godzilla e Kong – Il nuovo Impero è al cinema dal 28 marzo.