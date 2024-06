Godzilla e Kong: trovato il regista del prossimo sequel!

Molti fan dei kaiju si sono rattristati quando è stato annunciato che Adam Wingard, regista di Godzilla Vs. Kong e Godzilla e Kong – Il nuovo impero, non sarebbe tornato per un terzo capitolo del MonsterVerse. Grazie al successo dell’ultimo crossover kaiju, la Legendary si è affrettata a confermare che un terzo capitolo della serie è in arrivo, dovendo però cercare un nuovo regista per esso. Ora, al posto di Wingard è stato scelto un nome con una grande esperienza nel genere fantascientifico.

In assenza di Adam Wingard, il regista Grant Sputore è stato infatti chiamato a prendere le redini del MonsterVerse e contribuirà alla creazione del terzo capitolo della serie. Come confermato da Deadline, Sputore sarà una gradita aggiunta al MonsterVerse grazie a progetti precedenti come il film di fantascienza I Am Mother. Per contribuire alla realizzazione del prossimo capitolo di questa serie crossover sui kaiju, Legendary ha confermato che lo sceneggiatore Dave Callaham è colui che si occuperà della stesura del sequel.

Callaham ha scritto progetti come Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e l’acclamato Spider-Man: Across The Spider-Verse, oltre al Godzilla del 2014. Al momento non è ancora stato rivelato quale sarà il terzo capitolo della serie, anche se il MonsterVerse punta a continuare al di fuori del grande schermo. Grazie alla continua popolarità di questo universo kaiju, Apple TV+ ha rinnovato Monarch: Legacy of Monsters per una seconda stagione. Il servizio di streaming ha anche confermato che la possibilità di altri spin-off all’interno del MonsterVerse non è fuori portata.

Di cosa parla Godzilla e Kong – Il nuovo impero?

Il film (qui la recensione) è la nuova avventura del MonsterVerse che vede l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra. Il film approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità.

Adam Wingard dirigere il film, interpretato da Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”, The Night House – la casa oscura”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”, “Bullet Train”), Dan Stevens (la serie TV “Gaslit”, “Legion”, “La Bella e la Bestia”), Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns (“The Batman”, “La furia di un uomo – Wrath of Man”, “Chernobyl”) e Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”). La sceneggiatura è di Terry Rossio (“Godzilla vs. Kong”, la serie “Pirati dei Caraibi”), Simon Barrett(“You’re Next”) e Jeremy Slater (“Moon Knight”).

