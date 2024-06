Dan Stevens: 10 cose che forse non sai sull’attore

Da ormai circa un decennio l’attore Dan Stevens si distingue come uno degli interpreti più interessanti della sua generazione. Capace di passare dal thriller con La preda perfetta alla favola con La bella e la bestia, dal biopic con Dickens – L’uomo che inventò il Natale ai grandi blockbuster come Godzilla e Kong – Il nuovo impero e fino ad horror come Abigail. Carismatico e versatile, è un attore che in più occasioni ha conquistato il cuore degli spettatori.

Dan Stevens: i suoi film e le serie TV

1. Ha recitato in celebri film. Stevens inizia a recitare in ruoli di rilievo nei film Il quinto potere (2013), La preda perfetta (2014), The Guest (2014) e Notte al Museo – Il segreto del faraone (2014). Successivamente recita in Colossal (2016), La bella e la bestia (2017), con Emma Watson, Dickens – L’uomo che inventò il Natale (2017), Apostolo (2018), Lucy in the Sky (2019), Il richiamo della foresta (2020), con Harrison Ford, Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga (2020), Mia moglie è un fantasma (2020), I’m Your Man (2021) Godzilla e Kong – Il nuovo impero (2024) e Abigail (2024), con Melissa Barrera.

2. Ha preso parte a note serie TV. Oltre che sul grande schermo, Stevens ha avuto modo di recitare anche in alcuni episodi di miniserie e serie TV molto popolari, come Frankenstein (2004), Miss Marple (2007) e Ragione e sentimento (2008). Ottiene però grande popolarità quando assume un ruolo da protagonista in Downton Abbey (2010-2012). Successivamente recita in Legion (2017-2019), Assolo (2021) e Cabinet of Curiosities (2022).

Dan Stevens protagonista di The Guest



3. Ha guadagnato molta massa muscolare per il film. Dan Stevens era completamente emaciato quando ha incontrato per la prima volta il regista Adam Wingard per recitare in The Guest. Stevens aveva infatti perso 30 chili per recitare in La preda perfetta e riuscì ad ottenere il ruolo del protagonista solo in quanto promise che si sarebbe allenato come un matto e avrebbe guadagnato la giusta massa muscolare per il ruolo. alla fine ha messo su venticinque chili di muscoli, risultando perfetto per la parte.

Dan Stevens è la Bestia in La bella e la bestia

4. Ha dato corpo e voce alla celebre Bestia della Disney. Nel remake in live action del 2017 La bella e la bestia, Stevens compare con il proprio volto solo nel finale, quando la Bestia si ritrasforma in uomo. È però sempre Stevens ad interpretarla anche nella sua forma animalesca attraverso la tecnica della motion capture. A causa dei trampoli di circa venti centimetri indossati dall’attore, oltre alla sua altezza normale, questa versione della Bestia è alta due metri e otto centimetri.

Perché Dan Stevens ha lasciato Downton Abbey?

5. Ha deciso di lasciare la serie. Nella popolare serie Downton Abbey Stevens ha interpretato Matthew Reginald Crawley, un lontano cugino borghese dei Crawley che diventa l’erede della proprietà. Il personaggio è stato presente nella serie fino al nono episodio della terza stagione, dove il suo personaggio muore. È stato lo stesso Stevens a volere brusco risvolto, in quanto voleva abbandonare la serie per potersi dedicare ad altri progetti. Una morte, però, che i fan non sono mai del tutto riusciti ad accettare.

Dan Stevens è Charles Dickens in Dickens – L’uomo che inventò il Natale

6. Ha studiato a lungo per interpretare il celebre scrittore. Nel film Dickens – L’uomo che inventò il Natale, Stevens interpreta proprio lo scrittore Charles Dickens. Per prepararsi al ruolo, l’attore ha raccontato di aver letto alcuni libri incentrati sulla personalità di Dickens, così da comprenderlo al meglio. “In particolare, c’è un libro di Robert Douglas Fairhouse intitolato “Diventare Dickens”, un titolo molto utile per chi si appresta a interpretarlo”, ha raccontato Stevens.

Dan Stevens è anche in Godzilla e Kong – Il nuovo impero

7. Il suo personaggio è stato scritto appositamente per lui. In Godzilla e Kong – Il nuovo impero Stevens interpreta Trapper, veterinario dei kaiju. Come raccontato dall’attore, il ruolo è stato scritto appositamente per lui, ma ha deciso di accettare la parte solo dopo che il regista gli ha descritto la scena in cui Trapper vola con un velivolo high-tech attraverso uno stormo di mostri elettrici e simili a pipistrelli. Stevens ha detto che questo è stato l’elemento del film che lo ha convinto ad accettare il ruolo di Trapper.

Dan Stevens, la moglie Susie Hariet e i figli

8. È sposato. Dan Stevens è sposato con l’insegnante di musica ed ex cantante jazz Susie Hariet, incontrata nel 2006 a Sheffield, durante la rappresentazione di The Romans in Britain, spettacolo teatrale in cui Stevens ha recitato. La coppia, pur se molto riservata riguardo la loro vita privata, ha fatto sapere nel tempo di avere oggi tre figli.

Dan Stevens è su Instagram

9. Ha un profilo sul social network. L’attore è naturalmente presente sul social network Instagram, con un profilo seguito attualmente da 679 mila persone. Su tale piattaforma egli ha ad oggi pubblicato oltre 700 post, tutti relativi alle sue attività come attore o modello. Si possono infatti ritrovare diverse immagini relative a momenti trascorsi sul set ma anche foto promozionali dei suoi progetti. Seguendolo si può dunque rimanere aggiornati sulle sue attività.

Dan Stevens: età e altezza dell’attore

10. Dan Stevens è nato il 10 ottobre del 1982 a Croydon, nel Regno Unito. L’attore è alto complessivamente 1,83 metri.

