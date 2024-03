Ospite di “Hot Ones“, all’attrice Gwyneth Paltrow è stato chiesto il suo parere su quanto detto da Cord Jefferson agli Oscar. Il regista di American Fiction, che ha vinto quest’anno il premio per la migliore sceneggiatura adattata ha infatti lanciato un appello a Hollywood durante il suo discorso di accettazione, dicendo: “Invece di fare un film da 200 milioni di dollari, provate a farne 20 da 10 milioni“. “Capisco perfettamente il suo punto di vista“, ha risposto la Paltrow.

“Si vuole avere la migliore possibilità di avere un forte ritorno sull’investimento. Le persone investono un sacco di soldi in queste cose e vogliono che siano redditizie. Ma se guardo all’industria nel suo complesso, questa grande spinta verso i film di supereroi… si possono fare solo tanti buoni film che sembrino davvero originali, eppure si cerca sempre di raggiungere il maggior numero di persone possibile, il che a volte ostacola la qualità o la specificità o il vero punto di vista“.

“Sono cresciuta facendo film a medio budget e a volte mi lamento del fatto… guardo ad alcuni film che ho fatto negli anni ’90 e penso che oggi non verrebbero realizzati“, ha continuato l’attrice. “C’è più diversità artistica quando la posta in gioco è minore e le persone possono esprimere la loro vera voce e fare un film nel modo in cui vogliono farlo. Questi sono in genere quelli che hanno maggiore risonanza“.

Gwyneth Paltrow è Pepper Potts nel MCU

Sebbene la Paltrow sia diventata famosa come protagonista di diversi film della Miramax negli anni ’90, da “Il talento di Mr. Ripley” al premio Oscar per “Shakespeare in Love“, sarà per sempre associata ai film di supereroi grazie al suo ruolo di Pepper Potts nel Marvel Cinematic Universe. La Paltrow ha infatti dato il via al MCU accanto a Robert Downey Jr. nel ruolo di Tony Stark in “Iron Man” del 2008. Ha poi ripreso il ruolo in altri due film standalone di “Iron Man” e in altri film Marvel, tra cui “Spider-Man: Homecoming” e “Avengers: Endgame“.

Sia la Paltrow che Downey sono poi apparsi per l’ultima volta nel MCU in “Endgame” del 2019, che ha visto in particolare la morte dell’Iron Man di Downey Jr. Durante un Q&A con i fan su Instagram l’anno scorso, la Paltrow ha detto che il suo tempo con la Marvel era probabilmente finito perché “che bisogno c’è di Pepper Potts senza Iron Man?“. Ad oggi, infatti, non è previsto un suo ritorno in scena.