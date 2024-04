Hot Toys cancella l’action figure del Giovane Barry di The Flash

Come tutti gli appassionati collezionisti di Hot Toys sanno, passa sempre diverso tempo tra l’annuncio di un prodotto e la sua messa a disposizione nei negozi. È diventato un luogo comune per l’azienda con sede a Hong Kong rivelare prodotti che non vengono mai realizzati, ma è insolito che vengano invece cancellati quelli che sono già in fase di sviluppo.

In un aggiornamento pubblicato sul sito web di Hot Toys, è stato rivelato oggi che il personaggio del giovane Barry Allen basato su The Flash non sarà più distribuito. Alcuni di voi probabilmente presumeranno che ciò sia legato alla serie di controversie che circondano Ezra Miller, ma quasi certamente è dovuto alla mancanza di interesse da parte dei fan e al numero basso di ordini.

The Flash non ha ricevuto una risposta positiva quando è uscito la scorsa estate e il giovane Barry di Miller ha per lo più irritato le persone a causa della performance demenziale e esagerata dell’attore.

Nonostante questa cancellazione scioccante, la normale figura di Flash, Supergirl, Batman di Michael Keaton e Batman di Ben Affleck sono ancora in arrivo (il primo presenta anche le sembianze di Ezra, respingendo l’idea che i loro problemi personali siano in qualche modo responsabili della cancellazione).