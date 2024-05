Il mistero dei Templari 3: aggiornamenti sulla sceneggiatura e sul ritorno di Nicolas Cage

Nicolas Cage ha interpretato per la prima volta Benjamin Franklin Gates in Il mistero dei Templari nel 2004 e ha ripreso il ruolo in Il mistero delle pagine perdute nel 2007. Entrambi si sono affermati come film d’avventura molto apprezzati dal grande pubblico. Sono però passati 17 anni dal secondo capitolo e i fan si interrogano costantemente sulla possibile realizzazione di un Il mistero dei Templari 3. L’anno scorso, Disney+ ha riavviato il franchise con una nuova serie, intitolata appunto Il mistero dei Templari – La serie, che però non ha mai visto la partecipazione di Cage ed è stata cancellata dopo una sola stagione.

Anche se non ci sono state notizie concrete su un terzo film, il produttore Jerry Bruckheimer ha diffuso un po’ di speranza a marzo, quando ha dichiarato: “Speriamo che ci sia un Il mistero dei Templari 3. Ci stiamo lavorando da tempo. Ci stiamo lavorando da un bel po’”. Ora, il regista Jon Turteltaub ha recentemente partecipato al podcast di National Treasure Hunt e ha rivelato che è in corso la stesura di una sceneggiatura.

“La stanno scrivendo”, ha detto Turteltaub. “Questo non significa che sarà finita e che sarà grandiosa, ma se è in fase di scrittura sarà sicuramente epocale quando la leggeremo. Sappiamo tutti cosa c’è dentro. Ma c’è uno scrittore molto, molto bravo che lo sta scrivendo in questo momento e che tende a scrivere film molto belli. Se la sceneggiatura viene fuori quasi buona e si può vedere il traguardo da dove ci si trova, faremo il film”.

Nicolas Cage tornerà in Il mistero dei Templari 3?

“Al 100%”, ha poi risposto Turteltaub quando gli è stato chiesto se Nicolas Cage e il resto del cast originale potrebbero tornare. “Dobbiamo sbrigarci perché le persone invecchiano e sono meno interessate, le vite cambiano e tutto il resto. E il mondo cambia. La nostra cultura sta cambiando. Molto. Da quando è stato girato il primo film. Socialmente, certamente politicamente, e sicuramente la nostra lingua e i diversi cambiamenti culturali che abbiamo avuto. E tu devi assicurarti di essere in contatto con tutto questo e di muoverti con esso, e di fare le cose nel modo giusto. … Non è facile fare un altro film. Bisogna tenere conto di molte cose”.