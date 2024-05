James Franco e Tommy Lee Jones insieme per il thriller The Razor’s Edge

James Franco e il premio Oscar Tommy Lee Jones saranno alla guida del thriller d’azione The Razor’s Edge del produttore Corey Large (Paradise City, It Follows, The November Man) e del regista Demian Lichtenstein (3000 Miles to Graceland). Red Sea Media si occupa delle vendite internazionali e farà debuttare il film per gli acquirenti al prossimo Marche du Film a Cannes. Le macchine da presa cominceranno a girare il 25 giugno in Georgia.

Lichenstein dirige una sceneggiatura che ha scritto con Vance Duplechin. Nella storia, dopo che un sicario della mafia giura di lasciarsi alle spalle il suo passato mortale, si trova di fronte a una scelta impossibile quando sua figlia viene rapita e la donna che ama diventa un bersaglio del sindacato. È costretto a intraprendere un’ultima, pericolosa missione mentre è inseguito da un assassino ancora più letale. Il produttore esecutivo del film è Kirk Shaw (The Hurt Locker, Papa Hemingway a Cuba, Extraction). BondIt Media Capital sta finanziando il progetto con Matthew Helderman (Clerks III, Book of Love), Luke Taylor (Dual, Redemption Day) e Jordan Nott (Assassination, Cold DeckI) anche produttori esecutivi.