James Gunn conferma di aver discusso di portare The Batman nel DCU; e condivide aggiornamenti su Lanterns

Quando i DC Studios sono stati fondati all’inizio del 2023, i fan sono rimasti sorpresi nell’apprendere che il franchise di Batman sarebbe continuato insieme a una nuova serie di avventure del Crociato incappucciato ambientate nel DCU, che prenderà il via con The Brave and the Bold di Andy Muschietti.

Adattando la serie di Batman e Robin di Grant Morrison e Frank Quitely, il film promette di essere molto diverso e si concentra su Bruce Wayne che addestra il figlio di 10 anni appena scoperto come sua spalla. Tuttavia, molti fan si sono chiesti perché James Gunn non abbia colto l’opportunità di portare il Batman di Robert Pattinson nel DCU.

Tuttavia, ha senso che ci siano due franchise di Batman diversi, soprattutto perché è difficile immaginare che Matt Reeves e Robert Pattinson si impegnino in qualsiasi cosa i DC Studios abbiano pianificato per l’eroe (un eventuale team-up con la Justice League, per esempio). Parlando con Josh Horowitz, Gunn ha confermato di aver preso in considerazione la possibilità di portare The Batman nel DCU.

“Ci ho pensato, sì. Contemplo tutto e parlo di tutto ”, ha spiegato il regista. “Mi impegno sia a raccontare storie nel DCU che a raccontare storie Elseworlds. Vogliamo essere in grado di raccontare una storia in cui Superman è molto diverso, o raccontare una storia di Red Sun o qualsiasi altra cosa. Vogliamo poter giocare con questi personaggi in modi diversi”.

“Una delle cose che amo della DC rispetto ai fumetti Marvel è che queste cose sono molto più abbondanti ”, ha continuato. “Ci sono molte più storie Elseworlds. Credo che questo faccia parte del divertimento della DC”.

Ecco cosa ha detto James Gunn su Lanterns

Si è poi parlato di Lanterns e Gunn ha esordito affermando (scherzosamente, aggiungiamo noi) di aver contattato Ryan Reynolds per riprendere il suo ruolo di Hal Jordan. “A Ryan non gliene frega niente [ride]. Una delle prime persone con cui ho parlato dopo aver ottenuto il lavoro è stato Ryan Reynolds. Gli ho detto: ‘Torni?’. Lui mi ha detto: “Vattene via da qui”. Sto scherzando! Non gli stavo davvero dicendo di tornare”.

Per quanto riguarda le lamentele sul fatto che Lanterns sarà una storia “terra terra”, Gunn ha risposto: “Beh, non voglio svelare tutte queste cose, ma penso che la storia terra terra sia solo un modo per dire: ‘Se le Lanterne Verdi fossero reali, cosa c*** sarebbero e come sarebbero? La cosa che continua a venir fuori è che si tratta di una storia terrestre e io dico: ‘Sì, perché la storia si svolge sulla Terra’”.

“Sono sulla Terra per la storia, come la maggior parte delle storie di Lanterna Verde. Non è nello spazio con migliaia di Lanterne e tutto il resto. È una storia terrena raccontata attraverso un’altra lente. È una serie HBO”.

Gunn ha poi evitato una domanda sulla possibilità che Kumail Nanjiani interpreti Booster Gold e ha detto: “Non siamo ancora a buon punto per quanto riguarda Booster Gold. I copioni non sono ancora al punto giusto”.

Ha poi aggiunto: “L’obiettivo fin dall’inizio è stato quello di dare l’onore che meritavano i grandi personaggi, le Wonder Woman, i Batman e i Superman. Ma anche di sostenere questi personaggi meno conosciuti come Peacemaker, Booster Gold e Huntress”.

Se la menzione di Huntress confermi o meno la notizia di un film in lingua straniera che si svolge interamente in coreano è ancora da vedere, ma è interessante che Gunn abbia voluto menzionarla qui. Per quanto riguarda la possibilità di fare qualcosa con Watchmen, di proprietà della DC, il capo dello studio non è sembrato entusiasta. “Non lo so. Rispetto molto Alan Moore. Ho amato la serie televisiva”.