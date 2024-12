Skeleton Crew: 28 easter egg e riferimenti a Star Wars negli episodi 1 e 2

Star Wars ha appena presentato il suo nuovo show Skeleton Crew con i primi due episodi. Con Jude Law nei panni di Jod Na Nawood e un gruppo di ragazzi che si ritrovano sperduti nello spazio, la nuova serie è piena di interessanti Easter eggs e riferimenti a Star Wars. Ci sono anche alcuni riferimenti molto divertenti al fandom di Star Wars nella vita reale, così come alcune strizzate d’occhio ai classici pirati Disney.

Come si è visto negli episodi 1 e 2 di Skeleton Crew, i giovani Wim (Ravi Cabot-Conyers), Neel (Robert Timothy Smith), KB (Kyriana Kratter) e Fern (Ryan Kiera Armstrong) si ritrovano ad abbandonare le loro vite tranquille e poco movimentate su At Attin per lanciarsi in un’emozionante e pericolosa avventura nella galassia di Star Wars, piena di pirati e di un tesoro a lungo perduto che in qualche modo si collega al mondo che chiamano casa. A tal fine, ecco 28 delle più grandi uova di Pasqua e riferimenti che si possono trovare negli episodi 1 e 2 di Skeleton Crew.

29 Il testo di apertura ricorda Ahsoka Una nuova tradizione per gli show della Nuova Repubblica? L’episodio 1 di Skeleton Crew si apre con un testo blu in uno spazio aperto, che conferma l’ambientazione dello show durante l’era della Nuova Repubblica. Conferma anche che la pirateria continua ad affliggere le principali rotte iperspaziali. In questo senso, è molto simile a quello di Ahsoka, l’ultimo show ambientato nella Nuova Repubblica, che presentava anch’esso un’apertura di testo blu per impostare la scena, piuttosto che il tipico scorrimento di testo giallo visto nei principali film di Star Wars.

28 “If This is a Bulk Freighter…” Riferimento a Una Nuova Speranza Durante l’attacco a un incrociatore nella scena iniziale del primo episodio di Skeleton Crew, uno dei membri dell’equipaggio cerca di spiegare alla banda di pirati che non ha crediti, sostenendo che si tratta solo di una nave da carico alla rinfusa. Ciò spinge il Capitano Silvo a chiedere: “Se questa è una nave da carico alla rinfusa, perché il vostro caveau è sigillato magneticamente?”. Se a ciò si aggiunge l’infiltrazione dei pirati e la schermaglia con i membri dell’equipaggio che li stavano aspettando, è facile notare un’analogia con la scena d’apertura di Una nuova speranza, quando l’Impero attacca la nave della Principessa Leila che aveva dichiarato di essere una nave consolare: “Se questa è una nave consolare, dov’è l’ambasciatore?”.

27 Bruto tradisce il Capitano Silvo “Et Tu Brute?” Dopo che il caveau si rivela contenere un solo credito, Bruto si rivolta contro il Capitano Silvo (che sembra un’allusione intenzionale a Long John Silver dell’Isola del Tesoro ) e organizza un ammutinamento. Non solo Brutus è uno Shistavanen dalla vita da lupo, la cui specie è apparsa per la prima volta nella Cantina di Mos Eisley durante Una nuova speranza, ma il suo nome e il suo tradimento del capitano riportano alla mente le parole finali in latino di Giulio Cesare della tragedia classica di Shakespeare: “Et tu, Brute?”.

26 Action Figures di Wim Jedi e Sith Wim viene mostrato mentre gioca con due statuette che brandiscono spade laser rosse e verdi nell’ episodio 1 della Skeleton Crew. Grazie ai sottotitoli, viene confermato che le figure di Whim sono un Jedi e un Signore dei Sith. Per questo motivo, è piuttosto singolare vedere un bambino che gioca con lo stesso tipo di giocattoli con cui potrebbero giocare anche i bambini nella vita reale.

25 Latte blu Parte di una colazione completa di Star Wars Mentre fa colazione prima di prendere l’autobus per andare a scuola, Wim viene mostrato mentre versa del latte blu nei suoi cereali. Dopo aver debuttato per la prima volta in Una nuova speranza, il latte blu è diventato una bevanda diffusa in tutta la galassia. La bevanda classica può essere acquistata anche nei parchi Disney quando gli ospiti visitano il parco a tema Star Wars, Galaxy’s Edge.

24 Lotta con spada laser per finta tra Wim e Neel Proprio come i bambini della vita reale Nello stesso modo, Wim e Neel vengono mostrati mentre fanno una finta lotta con la spada laser, con tanto di braccia “tagliate” e finta fuoriuscita di budella. È una scena molto comica, che certamente contribuisce a trasmettere l’idea che questi bambini sono proprio come i bambini della vita reale che amano Star Wars e vorrebbero essere gli eroi Jedi idealizzati delle loro storie.

23 Droide autista di autobus serie RX Proprio come Star Tours Wim e Neel sono accompagnati a scuola da un droide pilota della serie RX. I fan che hanno visitato Disneyland riconosceranno il modello della serie RX come lo stesso tipo di droide che pilotava le navette di Star Tours prima che Threepio ne prendesse il posto, così come il droide RX in pensione che è diventato il DJ della Cantina di Oga a Galaxy’s Edge. Un droide RX è apparso anche nella serie animata Star Wars Rebels.

22 “Grande opera della Repubblica” Un riferimento all’Alta Repubblica? Durante la lezione, a Neel, Wim e ai loro compagni di corso viene detto che il giorno seguente sosterranno i test di valutazione della carriera, che li aiuteranno a capire come servire al meglio la Grande Opera della Repubblica del pianeta. Questa sembra molto simile alle “Grandi Opere dell’Alta Repubblica” avviate dal Cancelliere Lina Soh durante l’Era dell’Alta Repubblica. Tra queste c’era lo Starlight Beacon, un brillante avamposto orbitale Jedi costruito nell’Orlo Esterno per aiutare gli sforzi di colonizzazione.

21 Convertitori di potenza Qualcuno ha la stazione Toshi? Nell’episodio 1 di Skeleton Crew, si scopre che Fern e KB hanno un disperato bisogno di un convertitore di potenza per la loro hoverbike in vista di una gara con alcuni ragazzi più grandi. Anche Luke Skywalker, in Una nuova speranza, voleva andare a prendere dei convertitori di corrente alla Toshi Station.

20 Bonjj Phalfa Riferimento al Bob Falfa di Harrison Ford in American Grafitti Il bullo che KB e Fern intendono sfidare si chiama Bonjj Phalfa. Questo è un riferimento a Bob Falfa, il nome del personaggio di Harrison Ford in American Graffiti. American Graffiti è stato diretto da George Lucas nel 1973.

19 Storypad Storie di eroi Jedi Nel corso dell’episodio 1 di Skeleton Crew, Wim viene mostrato mentre sfoglia il suo storypad che contiene diverse storie di eroi Jedi. Scritte nella lingua galattica di base nota come Aurebesh, alcune pagine possono essere tradotte. Per esempio, una pagina racconta la storia di un eroe di nome Druin che inizia il suo viaggio attraverso una foresta, mentre un’altra parla di un eroe che accende la sua spada laser e si prepara a sconfiggere una bestia affondante.

18 Wizard Così Wizard Dopo che Wim non si è presentato alla valutazione, il ragazzo incontra Fern che, allo stesso modo, è stata mandata nell’ufficio del Proctor a causa delle sue corse in bicicletta. Wim conferma di averla vista sulla sua hoverbike, che nota essere “molto magica”. Un termine gergale di Star Wars che significa “figo” o “epico”, wizard è stato pronunciato per la prima volta da Anakin Skywalker e dai suoi amici ne La minaccia fantasma. Tuttavia, “mago” è stato confermato per la prima volta come un termine attivo nell’era della Nuova Repubblica da Din Djarin ne Il libro di Boba Fett.

17 Ologrammi dello Speciale Vacanze Un riferimento al giorno della vita degli Wookiee Quando Wim e Neel tornano a casa, i fratelli di Neel vengono mostrati mentre guardano uno spettacolo di ologrammi molto bizzarro, che sembra una strana specie di circo con clown e giocolieri. Si tratta ovviamente di una delle stesse scene di ologrammi mostrate nel famigerato Star Wars Holiday Special, a cui assiste Lumpy, il figlio di Chewbacca, durante il Wookiee Life Day. Nel corso degli anni, Star Wars ha gradualmente reinserito nel canone elementi dell’Holiday Special, come la stessa festività del Life Day e il fucile Amban di Din Djarin. Allo stesso modo, i parchi Disney celebrano questo giorno ogni anno a Galaxy’s Edge.

16 Templi Jedi sepolti Un riferimento a Star Wars Rebels Durante l’esplorazione di The Onyx Cinder in Skeleton Crew, i bambini inizialmente pensano che la nave sepolta sia un antico tempio Jedi. A tal fine, Wim racconta che alcuni templi Jedi potevano seppellirsi per difendersi dagli intrusi. Si tratta di un riferimento al tempio Jedi sul pianeta Lothal, che poteva effettivamente seppellirsi prima di essere riportato in superficie grazie alla Forza dal Cavaliere Jedi Kanan Jarrus e dal suo Padawan, Ezra Bridger.

15 L’SM-33 di Nick Frost Un riferimento al primo compagno di Capitan Uncino Nick Frost interpreta il droide SM-33, il primo ufficiale della Onyx Cinder che aiuta i ragazzi a navigare e pilotare la vecchia nave nell’episodio 2 di Skeleton Crew. Umoristicamente, SM-33 è un gioco di parole con “Smee”, il nome del primo ufficiale di Capitan Uncino in Peter Pan.

14 Atollon, Aldhani, Al Alcor Pianeti chiave di Star Wars (e un sottile riferimento? Non avendo mai sentito parlare del pianeta natale dei ragazzi, At Attin, SM-33 cita altri pianeti che sembrano simili. Tra questi c’è Atollon, che è stato il sito della “Base Chopper” della Ribellione, come si è visto in Star Wars Rebels. Viene menzionato anche Aldhani, il pianeta che compare per la prima volta in Andor durante la rapina per rubare le paghe trimestrali di un intero settore imperiale. Sebbene Al Alcor non sia un pianeta conosciuto in precedenza nella galassia di Star Wars, potrebbe o meno essere un riferimento ad Allan Alcorn, noto soprattutto per aver creato Pong.

13 Porto Borgo Un taglio profondo da leggende di Star Wars Port Borgo di Skeleton Crew è un taglio profondo delle Leggende di Star Wars. Essendo stato canonizzato per la prima volta in A Smuggler’s Guide del 2018 come un importante porto ombra dei pirati vicino alla Via Hydiana, Borgo era originariamente collegato all’Impero Rakatan nelle Leggende come una delle loro colonie. Allo stesso modo, vale la pena notare che la posizione di Porto Borgo vicino alla Via Hydiana significa che è relativamente vicino a pianeti come Mandalore e Nevarro.

12 Una corvetta lothaliana Vista per l’ultima volta in Rise of Skywalker Mentre l’Onyx Cinder si ferma al molo di Port Borgo, sullo sfondo si vede una corvetta lothaliana. Naturalmente proveniente dal pianeta Lothal, lo stesso modello di corvetta può essere visto durante la Battaglia di Exegol e con la Resistenza su Ajan Kloss, come si vede in Rise of Skywalker.

11 Il design originale del Millennium Falcon Conosciuto come “nave pirata”. Una delle altre navi presenti nel molo è un’aggiunta molto interessante: si tratta del concept design originale del Millennium Falcon durante lo sviluppo di Una nuova speranza. Con elementi che alla fine sarebbero stati divisi tra la Tantive IV della Principessa Leila e il design finale del Falcon, è molto bello vedere questa nave originale debuttare nel canone ufficiale di Star Wars. Allo stesso modo, è molto appropriato che sia stata originariamente chiamata “La nave pirata”.

10 Un traghettatore Teek Proveniente da Endor Lasciata la nave nello spazio, i ragazzi vengono portati a Port Borgo da un traghettatore Teek. I Teek sono una specie originaria della luna boscosa di Endor, proprio come gli Ewok visti ne Il ritorno dello Jedi. I Teek hanno fatto il loro debutto originale nei film Ewok in live-action per la televisione.

9 Fuzzball! Da Captain EO di Michael Jackson È sorprendente che Fuzzball di Captain EO di Michael Jackson sia visibile in una delle gabbie dell’episodio 2 di Skeleton Crew. Capitan EO è stato un cortometraggio in 3D, distribuito nei parchi Disney a partire dal 1986, con Jackon nei panni del capitano di un gruppo di alieni spaziali. Uno di questi alieni era l’aiutante di EO, Fuzzball, che ora è entrato nei canoni di Star Wars grazie a Skeleton Crew . Considerando che George Lucas è stato produttore esecutivo di Captain EO, si tratta di un divertente Easter egg in questo nuovo show di Star Wars .

8 Kriff, una classica parola maledetta di Star Wars Finalmente debutta in un progetto di Star Wars in carne e ossa Proprio come “Karabast” o “Dank Ferrik”, “Kriff” è una classica parolaccia di Star Wars che funge essenzialmente da equivalente della parola con la F. Mentre la parola è apparsa per la prima volta nei media di Star Wars nel 1997, l’episodio 2 della Skeleton Crew segna la prima volta che viene pronunciata in live-action, quando il venditore chiede il pagamento a Wim e Neel: “Cosa credete che sia, un’associazione di beneficenza?”.

7 Crediti della Vecchia Repubblica Migliaia di anni prima della Saga di Skywalker Quando Wim e Neel usano i soldi del pranzo per pagare il cibo, i primati circostanti sono scioccati nel vedere che il loro pagamento è costituito da crediti della Vecchia Repubblica. A questo punto, sembra che il loro denaro risalga a migliaia di anni prima degli eventi della Saga di Skywalker. Insieme alla rivelazione che il loro mondo natale è in qualche modo collegato a un “leggendario tesoro eterno”, sembra che At Attin abbia più di quanto sembri.

6 Vane, il comandante in seconda di Gorian Shard Da Mandalorian Stagione 3 Uno dei pirati che cercano di prendere Whim e Neel nell’episodio 2 della Skeleton Crew è Vane, l’ex secondo in comando di Gorian Shard, apparso per la prima volta nella terza stagione di The Mandalorian. Tuttavia, Vane viene sconfitto da SM-33, che arriva rapidamente per salvare il suo nuovo capitano (Fern) e il resto dell’equipaggio.

5 Sigillo del clan Hutt Mostrato come un tatoo pirata Uno dei pirati di Port Borgo viene mostrato mentre si fa un tatuaggio. Il tatuaggio in questione è il sigillo dei clan Hutt, a sostegno dell’idea che siano ancora attivi durante l’era della Nuova Repubblica, nonostante la recente morte di Jabba the Hutt vista ne Il ritorno dello Jedi.

4 Jaleel White nel ruolo di Gunter Steve Urkel è ora in Star Wars Uno dei pirati mostrati accanto a Brutus alla fine dell’episodio 2 di Skeleton Crew è un cyborg di nome Gunter. In particolare, questo cyborg è interpretato da Jaleel White, noto soprattutto per aver interpretato il personaggio televisivo di Steve Urkel in Family Matters.

3 Un riferimento alle “chiavi” di Pirati dei Caraibi Mandare un topo a prendere le chiavi Portati in prigione dagli uomini di Bruto, i ragazzi cercano di mandare un ratto a prendere le chiavi vicine. Questo non è dissimile dal cane che tiene le chiavi che si vede sulla giostra dei Pirati dei Caraibi nei parchi Disney e nei film, con il gruppo di prigionieri pirati che cerca di convincere il cane a dare loro le chiavi in bocca.

2 Musica classica di Star Wars durante la scena della “Forza” di Jod Tramonto binario Indipendentemente dal fatto che possa effettivamente esercitare la Forza, il classico motivo del Tramonto Binario/Forza suona in sottofondo mentre il Jod Na Nawood di Jude Law si fa consegnare le chiavi. Sarà quindi affascinante scoprire quale potrebbe essere la storia di Jod e se è davvero un pirata sensibile alla Forza nella galassia diStar Wars.