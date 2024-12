James Gunn dice che Peacemaker e Suicide Squad sono “canoni leggeri” e parla della riconciliazione con Justice League

Il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha recentemente chiarito alcuni commenti confusi fatti all’inizio dell’anno sulla prima stagione di Peacemaker, che ha detto di non considerare canonica con il nuovo DCU, nonostante l’imminente seconda stagione sia stabilita come parte del fiorente universo cinematografico e televisivo condiviso.

Come previsto, la sequenza comica in cui i membri della Justice League si presentano troppo tardi per salvare la situazione nel finale di stagione è l’unico aspetto che non verrà riproposto nella seconda stagione o nel più ampio DCU.

Parlando con THR della prossima serie animata Creature Commandos (in anteprima domani), a Gunn è stato chiesto se i fan dovessero considerare la prima stagione di Peacemaker e The Suicide Squad come “prologhi al DCU”.

“Sì, sono light canon”, ha risposto. “Peacemaker è piuttosto lineare, con l’eccezione dell’apparizione di un certo gruppo [la precedente Justice League del DCEU] alla fine. (Ride.) Non esistono ancora. Ma la regola è: Se menzioniamo [qualcosa del passato] in uno dei nuovi show [e film] del DCU, allora è successo. Quindi questo è il modo in cui lo stiamo affrontando”.

Quel “ancora” suggerisce ovviamente che Gunn ha intenzione di introdurre un’altra versione della squadra di supereroi nel DCU a un certo punto, ma probabilmente ci vorrà un bel po’ prima che la nuova Lega si riunisca.

Per quanto riguarda il modo in cui Gunn intende riconfigurare l’apparizione della Lega in Peacemaker, potremmo avere un’idea abbastanza precisa grazie ad alcune foto del set della seconda stagione.

Sebbene la foto sia stata nel frattempo rimossa, all’inizio dell’anno è stato avvistato sul set un murale che ritraeva il Peacemaker di John Cena (con un costume leggermente diverso), suo padre con il costume del Drago Bianco e un terzo misterioso personaggio che, secondo molti, si rivelerà essere il defunto fratello di Christopher, Keith.

Sappiamo che Robert Patrick tornerà a vestire i panni di Augee Smith, nonostante sia stato ucciso nel finale della prima stagione, e il fatto che i personaggi si trovino in qualche modo in una parte diversa del multiverso DC spiegherebbe i commenti di Gunn sul fatto che la prima stagione non fa parte del DCU.

Piuttosto che far finta che i camei della Justice League non siano avvenuti, Gunn potrebbe avere intenzione di portare Peacemaker e i personaggi di supporto in una realtà completamente nuova. Tra le notizie correlate, Gunn ha annunciato un nuovo podcast sul DCU, da tenere d’occhio per eventuali aggiornamenti.