Daredevil: Born Again, Wilson Bethel rivela esattamente quanto tempo è trascorso dalla serie Netflix

Quando si è saputo della revisione creativa di Daredevil: Born Again, si è speculato molto sul fatto che i Marvel Studios avessero intenzione di rendere la prossima serie Disney+ più in linea con gli eventi dello show Daredevil di Netflix, ormai defunto da tempo.

Dopo la notizia che Elden Henson e Deborah Ann Woll riprenderanno i rispettivi ruoli di Foggy Nelson e Karen Page, abbiamo appreso che anche Wilson Bethel tornerà nei panni dell’instabile Benjamin “Dex” Poindexter.

Dex è stato introdotto nella terza stagione di Daredevil come un agente dell’FBI sempre più instabile che viene assunto da Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) per impersonare l’Uomo Senza Paura. Non ha mai assunto il ruolo di Bullseye nella serie, ma sicuramente vestirà i panni del letale villain in Born Again.

Parlando con Collider, Bethel ha parlato del suo ritorno, rivelando che Born Again riprende esattamente 5 anni dopo gli eventi della serie originale.

“Voglio dire, Charlie ha alluso a questo. Ma penso che una delle cose interessanti sia, voglio dire, forse è diverso in una sitcom o qualcosa di simile, ma se sei in uno show per un periodo di tempo e i personaggi invecchiano insieme in tempo reale, e se lo show è ben scritto e gli autori rispondono a quella realtà che traspare, alle rughe dei loro capelli, eccetera, allora in teoria il personaggio si sta evolvendo in un certo senso, che lo show sia andato in onda o meno. Quindi c’è una cosa strana: dopo cinque anni Born Again riprende con quel periodo di tempo.

La serie non riprende il giorno dopo l’ultima volta che l’abbiamo vista. Riprende cinque anni dopo. Quindi, in teoria, si tratta di personaggi che hanno vissuto cinque anni di vita e tutti i colpi di scena che si verificano nel frattempo. Quindi, indipendentemente dal fatto che quelle storie siano o meno presenti sullo schermo, c’è quel pizzico di vita in più, che credo sia… come attore, ti dà l’opportunità di portare con te il tuo viaggio in quel periodo e loro diventano un po’ più lunghi”.

In Daredevil: Born Again della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

Il cast di Daredevil: Born Again

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Born Again debutta su Disney+ il 4 marzo 2025.