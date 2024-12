James Gunn svela se il DCU ha un grande cattivo: “Stiamo costruendo il mondo, non la storia”.

I risultati ottenuti dai Marvel Studios con il MCU sono a dir poco incredibili. Gli studios rivali hanno cercato e fallito nel tentativo di replicare questo successo (si pensi allo sfortunato Dark Universe della Universal) e gli spettatori ora si aspettano che ogni franchise si colleghi e si sviluppi verso…qualcosa. Fin dal primo giorno, ci sono state speculazioni su chi i DC Studios sceglieranno come grande cattivo del DCU. Darkseid è probabilmente fuori discussione dopo Justice League di Zack Snyder, ma James Gunn avrà sicuramente dei piani per la squadra che si riunisce per combattere una minaccia apparentemente inarrestabile, giusto?

Si è parlato molto della possibilità che si tratti del Centro, un essere mostruoso introdotto per la prima volta in New Frontier di Darwyn Cooke. Tuttavia, il capo dei DC Studios ha ora confermato che il DCU non si propone di raccontare una grande storia che porti a un cattivo finale di tipo boss in un futuro crossover o film evento.

“Si tratta di storie interconnesse, ma la gente si chiederà sempre: ‘Chi è il grande cattivo?’. Ci sono grandi cattivi per i film collegati? Sì. Ma si tratta solo di ‘Ehi, sto raccontando questa storia su questo grande cattivo’? No”, ha detto Gunn a Josh Horowitz. “Si tratta di un universo collegato. Stiamo costruendo un mondo. Non stiamo costruendo una storia”.

“Non stiamo scrivendo una storia che ha un inizio, una parte centrale e una fine ”, ha continuato il regista. “Stiamo creando un universo in cui le persone possono entrare a farne parte e viverlo. È molto più simile a Star Wars”.

Alcuni fan potrebbero essere delusi da questi commenti, ma è davvero una cosa così negativa per il DCU differenziarsi dal MCU in questo modo?

La Justice League è destinata a riunirsi prima o poi e il cattivo che dovranno affrontare non deve necessariamente aver già fatto sentire la propria presenza in innumerevoli altri film e show televisivi. Per quanto riguarda la Cerchia, ci aspettiamo ancora che il cattivo entri in qualche modo nelle Lanterns.

Ha funzionato con Thanos ma non con Kang il Conquistatore; anche Avengers: Age of Ultron ha fatto bene a introdurre Ultron senza che fosse stato presentato per due o tre anni prima (non è un segreto che Gunn non sia stato un grande fan del dover inserire Thanos in Guardiani della Galassia del 2014).

“L’obiettivo fin dall’inizio è stato quello di dare l’onore che i grandi personaggi meritavano; le Wonder Woman, i Batman e i Superman ”, dice Gunn dei suoi piani per il DCU in un’altra parte dell’intervista. “Ma poi anche di sostenere questi personaggi meno conosciuti come Peacemaker, Booster Gold e The Huntress”. Potete vedere l’intervista completa al regista qui sotto.