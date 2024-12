Todd Haynes parla della rinuncia di Joaquin Phoenix al suo film romantico gay: È stata “dura ma…”

Todd Haynes ha parlato per la prima volta della sua storia d’amore gay guidata da Joaquin Phoenix e fallita a soli cinque giorni dalle riprese.

Durante una conversazione al Marrakech Film Festival, venerdì scorso, è stato chiesto a Haynes di parlare del progetto, e inizialmente il moderatore aveva detto che il regista non ne avrebbe parlato. Tuttavia, Haynes ha rilasciato una breve dichiarazione.

Powered by

“Quello che è successo quest’estate è stato duro”, ha detto Haynes. “Ma il film stesso e la sceneggiatura potrebbero risorgere in una forma diversa un giorno”.

La storia d’amore gay sembra seguire un poliziotto corrotto e il suo amante più giovane mentre fuggono dalla Los Angeles degli anni ’30 per il Messico, con Phoenix che dovrebbe recitare accanto a Danny Ramirez. In realtà, Phoenix aveva dato origine all’idea, portando il progetto a Christine Vachon della Killer Films e sviluppando la sceneggiatura con Haynes e Jon Raymond. Haynes non ha confermato né smentito queste ipotesi durante la conversazione.

Da quando il film è andato in fumo ad agosto, Phoenix ha rifiutato di commentare durante una conferenza stampa a Venezia, dicendo che la sua opinione non sarebbe stata “utile” perché “gli altri creativi non sono qui per dire la loro e non mi sembra giusto”, mentre la produttrice Christine Vachon è stata molto più schietta quando ha parlato dello sfortunato progetto di San Sebastián.

“L’idea che il tempo di [Todd] sia stato sprecato e che un film non sia il risultato di quegli anni di lavoro a stretto contatto con Joaquin… Questa è la tragedia per me”, ha detto Vachon. “E non riesco a capacitarmi del fatto che noi, come comunità culturale, abbiamo perso l’opportunità di avere un altro film di Todd Haynes. È semplicemente criminale”.

Anche Ramirez ha parlato con Variety della situazione in ottobre, affermando che è stata “decisamente deludente”. Haynes sarà il presidente della giuria del 75° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, che prenderà il via a febbraio, mentre il Festival di Marrakech si concluderà sabato.