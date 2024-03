Jeremy Allen White potrebbe passare da The Bear a The Boss, dato che l’attore è in trattative per interpretare Bruce Springsteen in un prossimo film sulla realizzazione del suo album del 1982 “Nebraska”, secondo Variety.

Nessun accordo è stato concluso, ma Scott Cooper sta cercando di scrivere e dirigere il film, intitolato Deliver Me From Nowhere, che proviene da Eric Robinson ed Ellen Goldsmith-Vein del Gotham Group. Anche A24 è in trattative per partecipare al progetto. Scott Stuber, al suo primo grande progetto cinematografico da quando ha lasciato il suo incarico di capo del settore cinematografico presso Netflix, si è unito come produttore.

Il film è un adattamento del libro di Warren Zanes del 2023 “Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska”. Seguirà Springsteen e il viaggio verso la realizzazione del suo sesto album in studio, una raccolta di canzoni oscura ed essenziale che ha segnato una nuova direzione artistica dal rocker. Springsteen registrò “Nebraska” su cassetta a quattro tracce nella sua camera da letto nel New Jersey qualche anno prima che lui e la E Street Band pubblicassero “Born in the U.S.A.”

Jeremy Allen White è reduce dalla sua corsa ai premi per The Bear, che gli ha fatto vincere un Golden Globe, un Emmy e un SAG Award per aver interpretato Carmy Berzatto nella serie di FX disponibile su Disney+. L’attore ha ricevuto consensi anche per il suo ruolo nel film drammatico sportivo della A24 Warrior – The Iron Claw, in cui interpreta il campione di wrestling Kerry Von Erich.