Brett Goldstein apparirà come guest star nella seconda stagione di Shrinking su Apple TV+. Il ruolo porterà Goldstein davanti alla telecamera per la serie, di cui è co-creatore e produttore esecutivo. I dettagli sul personaggio che interpreterà in Shrinking sono tenuti nascosti.

Brett Goldstein ha debuttato con il suo ruolo nella serie Apple TV+ Ted Lasso, interpretando Roy Kent, oltre a lavorare anche come sceneggiatore e infine come co-produttore esecutivo. Ha vinto due Emmy Awards consecutivi per il suo lavoro nello show. I suoi altri crediti come attore includono Thor: Love and Thunder, Doctor Who e Superbo, e per l’ultimo dei quali è stato anche co-sceneggiatore.

La seconda stagione di Shrinking è attualmente in produzione. Goldstein ha co-creato la serie con il co-creatore di Ted Lasso, Bill Lawrence, e Jason Segel, co-protagonista di Shrinking insieme a Harrison Ford. Tutti e tre sono produttori esecutivi insieme a Neil Goldman, James Ponsoldt, Randall Winston, Jeff Ingold, Liza Katzer, Rachna Fruchbom, Brian Gallivan e Annie Mebane. La Warner Bros. Television, con cui Lawrence e Goldstein hanno accordi generali, produce.

Insieme a Segel e Ford, Shrinking vede protagonisti Jessica Williams, Christa Miller, Lukita Maxwell, Michael Urie, Luke Tennie e Ted McGinley. Sia Segel che Williams hanno ottenuto nomination agli Emmy per la prima stagione, che ha debuttato nel gennaio 2023. Segel recita nella serie nel ruolo del “terapista in lutto Jimmy, che inizia a infrangere le regole e a dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa. Ignorando la sua formazione e la sua etica, si ritrova ad apportare enormi e tumultuosi cambiamenti alla vita delle persone… compresa la sua”.