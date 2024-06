Il vigneto dell’amore: dal cast alle location, tutto quello che c’è da sapere sul film

La commedia romantica Il vigneto dell’amore, diretto da David Weaver, arriva su Rai 2 per offrire un racconto che tra vini, vigneti e buoni sentimenti non deluderà gli appassionati di questo genere. Come noto, i film e le serie dedicate al mondo della ristorazione e sono aumentati notevolmente, ma in questo film prodotto dalla Hallmark il principale degli ingredienti è, come suggerisce il titolo, l’amore.

La Hallmark, per chi non lo sapesse, è una produzione televisiva specializzata in particolare in pellicole di genere sentimentale, dove si raccontano dunque storie di personaggi che il più delle volte si trovano a compiere percorsi articolati e imprevedibili prima di cascare definitivamente l’uno nelle braccia dell’altro. Altri titoli della Hallmark particolarmente noti sono Sognando Parigi, Un amore in fondo al mare, Tra le onde delle Hawaii e Un Natale spettacolare (molti dei film natalizi della Hallmark si possono ritrovare su Prime Video).

Con questo lungometraggio in programma sulla Rai, però, si entra nel mondo dell’alta cucina, dove tra ricette, fornelli ed equivoci non mancherà di fare capolino anche l’amore. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Il vigneto dell’amore. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location dove è stato girato. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Il vigneto dell’amore

Protagonista del film è la giovane aspirante sommelier Jenna Savern. Il suo fidanzato ha un ristorante dove lei vorrebbe occuparsi della selezione dei vini, ma lui non sembra considerarla sufficientemente all’altezza. Jenna sentendosi frustrata, decide perciò di tornare a casa nel vigneto dei suoi genitori in California. Il suo scopo è quello di perfezionare le sue competenze affiancando per un periodo l’enologo che si occupa del vino prodotto dalla sua famiglia.

Si tratta di Marcelo Castillo, un affascinante professionista argentino che segue metodi anticonvenzionali che hanno alla base il rispetto per la natura. Jenna è presto stregata dal giovane enologo e tra i due non tarderà a nascere un amore travolgente. Ben presto, però, la ragazza si troverà naturalmente a dover compiere delle scelte, cercando di capire cosa desidera davvero di più per sé e il suo futuro.

Il cast e le location dove è stato girato il film

Ad interpretare Jenna Savern vi è l’attrice Laura Osnes, vista nei film Come ti salvo il Natale e Just in Time, ma nota anche per aver interpretato Lizzie nell’episodio The Legend of Lizzie della serie La fantastica signora Maisel. Accanto a lei, nel ruolo di Marcelo Castillo, vi è invece, l’attore Juan Pablo Di Pace, celebre per il ruolo di Fernando nella serie Le amiche di mamma. L’attore Matthew James Dowden, invece, è Aidan Parker, fidanzato di Jenna.

Eric Keenleyside e Lini Evans interpretano invece Mike Savern e Lynn Savern, genitori di Jenna. La celebre sommelier Jennifer Lyn Huether interpreta invece sé stessa e nel film e l’idolo di Jenna. Nella realtà, Huether è diventata Master Sommelier nel 2011, divenendo una delle sole 26 donne su 255 in tutto il mondo a ricoprire tale grado. Per quanto riguarda il luogo dove si sono svolte le riprese, questo è l’Okanagan Valley, nella Columbia Britannica, in Canada, luogo ricco di aziende vinicole.

Il trailer di Il vigneto dell’amore e dove vedere il film in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di giovedì 20 giugno alle ore 21:20 sul canale Rai 2. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.