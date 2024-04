Disney+ limiterà la condivisione delle password a partire dal prossimo giugno

Bob Iger, amministratore delegato della Disney, ha dichiarato che Disney+ intende avviare un giro di vite sulla condivisione delle password a giugno.

Secondo Variety, Iger ha dichiarato giovedì 4 aprile 2023 che la società “lancerà la nostra prima vera incursione nella condivisione delle password” a giugno. Iger ha detto che l’iniziativa inizierà in “pochi Paesi in alcuni mercati“, ma poi “crescerà in modo significativo con un lancio completo a settembre“. Non è immediatamente chiaro in quali Paesi o mercati inizierà il giro di vite sulla condivisione delle password.

Cos’altro sappiamo del giro di vite sulla condivisione delle password di Disney+?

Secondo Variety, i clienti di Disney+, Hulu ed ESPN+ dovranno iniziare a “chiedere a chi prende in prestito la loro password di sottoscrivere un proprio abbonamento“. Nell’articolo di Variety si legge anche: “Più tardi, nel 2024, i titolari di account che vorranno consentire l’accesso a persone al di fuori del proprio nucleo familiare potranno aggiungerle a un costo aggiuntivo“.

Bob Iger ha anche discusso del recente lancio di Hulu su Disney+, affermando: “Abbiamo bisogno di strumenti tecnologici per ridurre il tasso di abbandono e creare una maggiore adesione. Si tratta di cose come i motori di raccomandazione, conoscere meglio i nostri clienti. Dobbiamo ridurre il costo del marketing. Dobbiamo ridurre i costi di acquisizione dei clienti per aumentare i margini, ovviamente“.

I contratti di abbonamento USA per Disney+, Hulu e ESPN+ recitano: “A meno che non sia consentito dal livello di servizio, l’utente non può condividere il proprio abbonamento al di fuori del proprio nucleo familiare… Possiamo, a nostra esclusiva discrezione, analizzare l’uso del suo account per determinare il rispetto del presente Contratto. Se determiniamo, a nostra esclusiva discrezione, che l’utente ha violato il presente Accordo, possiamo limitare o interrompere l’accesso al Servizio e/o adottare qualsiasi altra misura consentita dal presente Accordo“.

Inizialmente, nel 2023, Iger aveva annunciato che Disney+ avrebbe presto iniziato un giro di vite sulla condivisione delle password. All’epoca disse: “Stiamo esplorando attivamente i modi per affrontare la condivisione degli account e le migliori opzioni per gli abbonati paganti per condividere i loro account con amici e familiari. Nel corso dell’anno, inizieremo ad aggiornare i nostri contratti di abbonamento con termini aggiuntivi e le nostre politiche di condivisione. Inoltre, nel 2024, adotteremo delle tattiche per promuovere la monetizzazione“.